Secretaria da Saúde presta contas em audiência pública na Câmara

15:16:44

Em audiência pública realizada nesta terça-feira (30/05), no plenário da Câmara Municipal, a Secretaria da Saúde prestou contas do primeiro quadrimestre de 2023. O evento foi comandado pelo vereador Geraldo Celestino (PSC), que preside a Comissão de Higiene e Saúde Pública do Legislativo, e contou com a presença do secretário Ricardo Rui. Wonderson Moreno, diretor do Departamento Financeiro da Secretaria da Saúde, e Gabriela Pedroso, da divisão técnica do Núcleo de Informação, apresentaram os dados da Pasta.

De acordo com a exposição, o total de despesas liquidadas na área de saúde nos quatro primeiros meses do ano foi de aproximadamente R$ 518 milhões. Esse valor inclui despesas não computadas no cálculo do limite mínimo constitucional para aplicação em saúde. De modo geral, esse montante é destinado para cinco programas da Secretaria: fortalecimento da gestão do SUS; fortalecimento da atenção primária; ampliação e atendimento em média e alta complexidade; qualificação das ações de vigilância em saúde e fortalecimento das ações de assistência farmacêutica.

Outras informações orçamentárias foram divulgadas, como repasses de recursos estaduais e federais, detalhamento de despesas, situação da conta investimento, despesas com Covid-19, credores de prestação de serviços, entre outras.

Números sobre a produção hospitalar e ambulatorial também foram apresentados. No primeiro quadrimestre, hospitais de gestão municipal realizaram mais de 10 mil internações. Em hospitais de gestão estadual, foram mais de cinco mil internações de janeiro até março de 2023. Além disso, a apresentação contou com dados sobre consultas médicas, procedimentos, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, campanhas, auditorias e vigilância em saúde.

Ao final da apresentação, o secretário recebeu questionamentos de parlamentar es e de munícipes. A falta de farmacêuticos em algumas unidades de saúde foi uma das questões levantadas. Ricardo Rui explicou que há um concurso vigente para o cargo e já foi solicitada a contratação de 33 farmacêuticos.