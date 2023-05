12:45:14

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a apreciar, na próxima sexta-feira (2/6), mais 70 denúncias contra acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8/1. O julgamento será realizado em sessão virtual extraordinária do Plenário convocada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Este é o sétimo bloco de denúncias submetidas ao colegiado, somando 1.245 até o momento. No julgamento, que ocorrerá de 0h do dia 2/6 até 23h59 do dia 9/6, o Supremo vai decidir se abre ações penais contra mais 64 acusados no INQ 4921 e seis no INQ 4922, ambos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Se as denúncias forem recebidas, serão instauradas ações penais, e eles se tornarão réus. Os processos, então, terão seguimento com a fase de coleta de provas, que inclui os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF julgará se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

O INQ 4921 investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos, e a acusação é de incitação ao crime e associação criminosa (artigos 286, parágrafo único, e 288 do Código Penal).

O INQ 4922 investiga os executores materiais dos crimes. As denúncias abrangem os crimes de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do estado democrático de direito (artigo 359-L), golpe de estado (artigo 359-M) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV). A acusação envolve ainda a prática do crime de deterioração de patrimônio tombado (artigo 62, inciso I, da Lei 9.605/1998).

Os advogados dos denunciados podem apresentar sustentações orais até as 23h59 do dia 1/6.

Veja a relação dos novos denunciados

INQ 4921:

Ademar da Silva Pereira

Aldinei Ferreira Frutuoso

Ana Lucia Aparecida Reis Lourenço

Bruno Soares Cassemiro

Carine Edi Nicolai

Carlos Aimore Pereira Firpo

Carlos Renato de Sales Massucato

Claudio Fernando Gonçalves

Claudir Francisco dos Santos

Clovis Pierotti de Oliveira

Edigleuma Maria da Rocha

Edimilson Gomes da Silva Bispo

Elisangela dos Santos Vitoria

Fernando Batista Lemes

Fernando Vieira Pinto Coelho

Flavia de Medeiros Ardovino Rosa

Franceli Soares da Mota

Francicleide de Paula Soares Menezes

Francisca Ivani Gomes

Geraldo Pereira da Silva Filho

Jackson Uriel de Souza Vieira

Jane Kel Pinheiro Borges

Jennifer Cristina Ferreira Martins

João Batista da Costa

Jorge Rodrigues Cunha

José Paulo Fagundes Brandão

Jucenara Taborda Canabarro

Julismar Andrade de Sousa

Leandro do Nascimento Cavalcante

Leozângela Almeida Aniola

Leslie Sobradiel Gauna

Lucas de Jesus Lima

Luzia Ferreira da Silva

Manuela Souza de Lima

Maria Gleide Silva do Nascimento

Mauricio do Nascimento Batista

Maurício Onezimo Jacó

Michele de Santis

Mirian Gladis Lehmann

Monica Gonçalves Arangio

Murilo Felix de Oliveira

Nailze Aparecida Ribeiro Silva

Nathan Theo Perusso

Nayara Santana de Araujo

Nilson Saltarello de Aguilar

Noelza Soares Braga Lima

Noemio Laerte Hochscheidt

Rafael Cesar Lopes Oliveira

Raquel Martins dos Santos

Regiane do Nascimento Monte Mor

Renata Dias Fuhr

Ricardo de Araujo Madureira

Rozileis dos Santos Cunha

Samara Afonso dos Santos

Sebastião Hobold

Shirley Hall Linhares Vieira

Shirlu Silva Fontinele

Silvia de Amorim Jesus

Thiago Cardoso de Lima

Valdir de Lima

Valeria Arruda Gil

Vanderlei Muller

Veranir Rosa Rodrigues

Welyson Deyler Amaral dos Santos

INQ 4922

João Raimundo Sobrinho

Josiani Vargas de Freitas Spirandelli

Salete Costa Aparicio

Simone Aparecida Tosato Dias

Valeria Rosa da Silva Oenoki

Vildete Ferreira da Silva Guardia