13:12:39

Irmãs são presas com drogas dentro do corpo no Aeroporto de Guarulhos, em SP, ao tentarem embarcar para Paris

Duas irmãs, uma de 23 e outra de 25 anos, foram presas por tráfico internacional de drogas na noite desse domingo (28) no Aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo a polícia, as jovens estavam com droga dentro do corpo.

O delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública no Piauí, informou que elas foram interceptadas pela Polícia Federal. As irmãs tinham como destino Paris, na França.