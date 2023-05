O que é inteligência artificial?

20:50:48

Por

Inteligência artificial (IA) é uma tecnologia computacional ou um conjunto de tecnologias como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado cujo objetivo é imitar capacidades mentais humanas, tais como: raciocínio, percepção de ambiente e capacidade de tomada de decisão.

A tecnologia é desenvolvida com o intuito de que máquinas possam resolver uma série de problemas, indo da grande complexidade da indústria ao corriqueiro cotidiano do homem moderno. Para isso, ela busca aprender com eles graças a uma sofisticada tecnologia de aprendizado, permitindo que a IA aprenda com um grande conjunto de dados e atue por conta própria.

Tecnologias por trás:

Machine Learning

Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é uma aplicação de inteligência artificial que fornece ao computador a capacidade de aprender e melhorar automaticamente com a experiência, sem ser explicitamente programado. O aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de ‘softwares’ que podem acessar dados e usá-los para aprender com eles.

O processo de aprendizagem começa com observações de dados de modo a procurar padrões e tomar boas decisões com base nos exemplos fornecidos. Desta forma, o objetivo principal é permitir que os computadores aprendam automaticamente sem intervenção humana.

Deep Leaning

Deep learning, ou aprendizado profundo, é um subconjunto do aprendizado de máquina, sendo essencialmente uma rede neural com três ou mais camadas. Essas redes neurais tentam simular o comportamento do cérebro humano – embora longe de corresponder à sua capacidade – permitindo que ele “aprenda” com uma abundância de dados. Apesar de uma rede neural com uma única camada ainda possa fazer previsões aproximadas, camadas ocultas adicionais podem ajudar a otimizar e refinar a precisão.

Assim, o aprendizado profundo conduz muitos aplicativos e serviços de IA que melhoram a automação, realizando tarefas analíticas e físicas sem intervenção humana. A tecnologia de aprendizagem profunda está por trás de produtos e serviços diários (como assistentes digitais, controles remotos de TV habilitados por voz e detecção de fraude de cartão de crédito), bem como tecnologias emergentes (como carros autônomos).

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O processamento de linguagem natural (PLN) é um ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. A PLN se baseia em muitas disciplinas, incluindo ciência da computação e linguística computacional, em sua busca por preencher a lacuna entre a comunicação humana e a compreensão do computador.

Vantagens da inteligência artificial :

Redução do erro humano

A frase “erro humano” nasceu porque as pessoas cometem erros ocasionalmente. Os computadores, entretanto, não cometem esses erros se forem programados corretamente. Desta forma, com a Inteligência Artificial, as decisões são tomadas a partir das informações previamente coletadas aplicando um determinado conjunto de algoritmos. Assim, os erros são reduzidos e a hipótese de atingir a exatidão com um grau maior de precisão é uma possibilidade alcançável.

Assume riscos em vez de humanos

Esta é uma das maiores vantagens da Inteligência Artificial. Podemos superar muitas limitações de risco que envolvam vidas humanas desenvolvendo um robô com IA que pode fazer coisas arriscadas para nós. Dentre as possibilidades, temos: ir para Marte, desarmar uma bomba, explorar as partes mais profundas dos oceanos, minerar carvão e petróleo e muitos outros.

Disponibilidade 24×7

Um humano médio trabalhará de 4 a 6 horas por dia, excluindo os intervalos. O ser humano é construído para tirar algum tempo para relaxar e se preparar para um novo dia de trabalho. Entretanto, ao utilizarmos IA podemos fazer as máquinas trabalharem 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupções.

Ajuda em trabalhos repetitivos

Em nosso trabalho do dia a dia, estaremos realizando muitos trabalhos repetitivos como enviar e-mail, verificar erros em documentos e muito mais. Com a inteligência artificial, porém, podemos automatizar de forma produtiva essas tarefas e até mesmo remover aquelas “cansativas” para humanos e liberá-los para serem cada vez mais criativos e produtivos.

Assistência Digital

Algumas das organizações altamente avançadas usam assistentes digitais para interagir com os usuários, o que elimina a necessidade de recursos humanos. Os assistentes digitais também são usados ​​em muitos sites para fornecer aquilo que os usuários desejam, podendo conversar com eles sobre o que estão procurando. Alguns chatbots são projetados de tal forma que fica difícil determinar se estamos conversando com um robô ou com um ser humano.

Decisões mais rápidas

Usando IA com outras tecnologias, podemos fazer com que as máquinas tomem decisões mais rápidas do que o ser humano. Ao decidir que caminho tomar, o homem analisará fatores práticos e até emocionais, mas a máquina alimentada por IA funciona conforme o que está programado e fornecerá os resultados de maneira mais rápida.

Um bom exemplo disso é o jogo de xadrez do Windows, onde é quase impossível vencer a CPU no modo difícil devido à IA presente. Ele dará o melhor passo possível em um tempo muito curto segundo os algoritmos usados ​​por trás dele.

Aplicações Diárias

Aplicativos diários como “Siri” da Apple, “Cortana” do Windows e “OK Google” do Google são frequentemente usados ​​em nossa rotina, seja para pesquisar um local, tirar uma selfie, fazer uma chamada, responder a um e-mail e muito mais.

Inovações

A IA está impulsionando muitas inovações em quase todas as áreas que ajudarão os humanos a resolverem a maioria dos problemas complexos.

Exemplo: Recentemente, médicos conseguiram prever o câncer de mama em mulheres em estágios iniciais, usando tecnologias avançadas baseadas em IA. Leia a matéria: MIT AI tool can predict breast cancer up to 5 years early, works equally well for white and black patients

Considerações Especiais

Desde o seu início, a inteligência artificial está sob a observação de cientistas e do público. Um tema comum é a ideia de que as máquinas se tornarão tão desenvolvidas que os humanos não serão capazes de acompanhá-las e elas seguirão por conta própria, redesenhando-se a um ritmo exponencial.

Outra é que as máquinas podem invadir a privacidade das pessoas e até mesmo ser transformadas em armas. Outros argumentos debatem a ética da inteligência artificial e se sistemas inteligentes, como robôs, devem ser tratados com os mesmos direitos que os humanos.

Os carros que dirigem sozinhos têm sido bastante controversos, pois seus sistemas tendem a ser projetados a optar pelo cenário onde há o menor risco possível e o menor número de vítimas. Se apresentassem um cenário de colisão com uma pessoa ou outra em simultâneo, esses carros calculam a opção que causaria o menor dano.