13:44:39

Ultima pesquisa realizada olhando para 2024 tem lista de todos os possíveis candidatos a prefeito em Guarulhos.

Há pouco mais de um ano para iniciar a campanha eleitoral para prefeito, pesquisa mostra que o ex-prefeito Eloi Pietá como o mais citado pelos eleitores nas intenções de voto, seguido pelo vereador Maurício Brinquinho, ambos do PT. No levantamento, 19,5% afirmam que votariam em Pietá, enquanto Brinquinho obteve 11,5% das menções.

Na sequência, na preferência do eleitorado aparecem Edimilson Americano (PHS), 9,5%; Fran Correia (PSDB), 8%; Lucas Sanches (PP), 6,5%; Marcia Taschetti (PP), 6%; Professor Jesus (Republicanos), 5,5%; Thiago Surfista (PSD), 5,5%; Alencar Santana (PT), 4,5%; Marcio Nakashima (PDT), 4,5%; Silvio do X (sem partido), 4%; Jorge Wilson (Republicanos), 2,5%; e Rodrigo Tavares (PRTB), 1%. Branco e nulos totalizaram 8% e 9,5% citaram outros candidatos diversos.

A pesquisa apresentou ao eleitorado nomes de possíveis candidatos para as eleições de 2024, independentemente do partido. Por isso a menção a nomes de um mesmo partido, como o caso de Eloi Pietá, Maurício Brinquinho e Alencar Santana, todos do PT. O mesmo ocorre com o Republicanos, com Professor Jesus e Jorge Wilson, e o PP, com Lucas Sanches e Marcia Taschetti.

Ex-prefeito Eloi Pietá, tem a maior rejeição:

Entre os nomes que os eleitores afirmaram que não votariam de jeito nenhum, Maurício Brinquinho é que teve o nome menos citado, com apenas 4,5% de rejeição. Na outra ponta, com a maior rejeição, aparece o ex-prefeito Elói Pietá, com 32% de rejeição.

Os demais candidatos foram: Americano, 16%; Fran Correia, 10,5%; Martelo, 9%; Jorge Wilson, 9%; Thiago Surfista, 8,5%; Alencar Santana, 8,5%; Marcia Taschetti, 7%; e Professor Jesus, 6,5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 22 de maio e ouviu 1.067 eleitores. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-09615/2020. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.