Número de pessoas beneficiadas pelo Banco do Povo cresce 13% no primeiro quadrimestre de 2023, com mais de R$ 90 milhões em microcrédito

De janeiro à abril deste ano, o programa auxiliou mais de 5 mil empreendedores no Estado de São Paulo

“O crédito me ajudou muito a comprar novos materiais para investir no meu negócio”. Assim define o empreendedor Jair Rodrigues Barbosa, morador da zona leste da capital, que buscou o Banco do Povo (BP), programa do Governo do Estado de São Paulo, para ter acesso a microcrédito a custo abaixo do mercado e alavancar sua empresa no segmento de vasos aquáticos para plantas.

De janeiro a abril deste ano, o programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico auxiliou 5,4 mil empreendedores no Estado, um montante que supera R$ 90 milhões. No mesmo quadrimestre de 2022, foram disponibilizados R$ 79,5 milhões para 4,7 micro e pequenos empreendedores, ou seja, um aumento de 13% no período. Além de contribuir nos negócios locais, o programa gera renda e emprego nas regiões paulistas, de acordo com cada segmento de negócio.

O programa oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo. Para se ter uma ideia, a taxa de juros em bancos tradicionais pode variar de 3% a 10%, enquanto no Banco do Povo, há linhas que vão de 0,35% até 1%.

No caso de Barbosa, o recurso foi utilizado para ampliar a produção da sua empresa: “Acho um programa muito bom e importante para o pequeno e microempreendedor, ele auxilia no negócio local para quem busca a sua independência”, disse. Estou há 18 anos no ramo de artesanato com vasos e o Banco do Povo me ajudou três vezes, sendo a mais recente em abril deste ano. Eu sempre indico o programa para outras pessoas por possuir juros baixos e ser uma ótima ajuda para quem está começando”.