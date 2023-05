Desemprego sobe para 8,8% no primeiro trimestre, diz IBGE

Dicas para empreendedores que vão contratar:

Planeje suas contratações: Analise cuidadosamente as necessidades da sua empresa e estabeleça um plano estratégico para as contratações. Defina as competências e habilidades necessárias para cada posição e avalie se é mais vantajoso contratar um profissional experiente ou investir em capacitação interna.

Busque diversidade: Promova a diversidade em sua equipe, considerando diferentes perfis, origens e perspectivas. A diversidade traz benefícios, como a ampliação da criatividade, inovação e capacidade de adaptação.

Realize uma seleção criteriosa: Dedique tempo à seleção dos candidatos, realizando entrevistas bem estruturadas e verificando referências. “Avalie tanto as habilidades técnicas quanto as competências comportamentais dos candidatos para encontrar o ajuste ideal com a cultura da empresa”, diz André.

Invista em treinamento e desenvolvimento: Ofereça oportunidades de aprendizado como um treinamento de inteligência emocional aos seus funcionários. Isso não somente ajudará a melhorar o desempenho individual, mas também a reter talentos e promover o crescimento da sua empresa a longo prazo.

Estabeleça uma cultura de feedback e reconhecimento: Valorize e reconheça o trabalho dos seus colaboradores. Promova uma cultura de feedback construtivo, fornecendo orientações claras e oportunidades de crescimento. O reconhecimento adequado incentiva o engajamento e a motivação dos funcionários.

“Embora o cenário do desemprego seja desafiador, é importante lembrar que existem oportunidades e estratégias que podem ajudar tanto os empreendedores quanto as pessoas desempregadas a lidar com essa situação. Com planejamento, esforço e resiliência, é possível superar as dificuldades e conquistar o sucesso profissional”, finaliza André.