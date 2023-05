Pacheco repudia ataques racistas contra Vinícius Jr.

11:48:48

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou “absoluto e veemente” repúdio aos atos de racismo contra o jogador de futebol Vinicius Junior, do Real Madrid, em partida do Campeonato Espanhol no domingo (21), na cidade de Valência. Pacheco parabenizou as autoridades espanholas pelas prisões de torcedores envolvidos nos atos e afirmou que o Senado tem “absoluto compromisso” com o combate ao racismo.

— Assistimos com muita tristeza ao que aconteceu na Espanha. Não é uma questão de conflito nacional entre Brasil e Espanha. É uma questão humanitária. De nossa parte, o Senado tem o absoluto compromisso com essa pauta que visa combater o racismo no Brasil. Cumprimento as autoridades espanholas que, pelo que eu soube pela imprensa, já estão atuando — disse o presidente.

O atacante brasileiro foi vítima de insultos e gritos de “macaco” durante a partida entre Valencia e Real Madrid no domingo, o que gerou uma onda de indignação internacional. Nesta terça, a polícia espanhola anunciou a detenção de alguns dos envolvidos.

Fonte: Agência Senado