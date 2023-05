11:43:06

A senadora Leila Barros (PDT-DF) apresentou nesta terça-feira (23), em Plenário, o requerimento para um voto de repúdio aos torcedores espanhóis responsáveis pelas manifestações racistas contra o jogador de futebol Vinicius Junior, do Real Madrid, em partida do Campeonato Espanhol no domingo (21). O voto de repúdio também inclui o presidente da Liga Espanhola de Futebol Profissional, Javier Tebas.

O atacante brasileiro foi vítima de insultos e gritos chamando-o de “macaco” durante partida entre Valencia e Real Madrid no domingo, o que gerou uma onda de indignação internacional. Esta não foi a primeira vez que Vinicius Junior foi vítima desse tipo de manifestação. Nesta terça-feira, a polícia espanhola anunciou a prisão de alguns dos envolvidos.

De acordo com a senadora, o presidente de La liga, como é conhecida a entidade alvo do repúdio, preferiu atacar a vítima em vez de tomar as providências cabíveis. No pedido, Leila mencionou omissão e negligência por parte da organização. Para ela, é preciso punir os racistas travestidos de torcedores.

— Não é possível aceitar mais, em pleno século 21, esse tipo de comportamento criminoso. Não basta declarar apoio a Vinicius Junior, falo isso a todos nós presentes. Precisamos ir além, por isso apresentamos o presente requerimento — ressaltou Leila, que recebeu o apoio do senador Rodrigo Cunha (União-AL), que presidia a sessão no momento.

Desde a última segunda-feira, vários senadores já se manifestaram em apoio ao jogador, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que manifestou “absoluto e veemente” repúdio aos atos de racismo. Também se pronunciaram em Plenário sobre o caso os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO), Humberto Costa (PT-PE) e Paulo Paim (PT-RS).