Estado. O HUB Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo de SP atendeu na sua triagem 2.378 pessoas, destas 1.012 foram para tratamento em internação de internações em leitos hospitalares 548 pessoas e 464 pessoas foram acolhidas nas Comunidades Terapêuticas parceiras do governo do

O balanço de atendimento foi apresentado nesta semana ao vice-governador Felício Ramuth, comerciantes, representantes dos CONSEGS e moradores da região.

“Os números mostram que estamos no caminho certo e o governador Tarcísio de Freitas não medirá esforços para oferecer cuidados aos dependentes químicos e devolver o Centro para a população de São Paulo”, afirmou Ramuth.

“Eu gostaria de agradecer toda equipe da SPDM, a prefeitura e nossas entidades parceiras pelo empenho e apoio que recebemos para atender cada paciente que procura o HUB”, afirma o diretor da unidade, Quirino Cordeiro.

Neste período de 50 dias Desde a inauguração, em 06 de abril até o dia 23 de maio dos 2.378 pacientes passaram por triagem na unidade HUB, das pessoas encaminhadas para tratamentos, 54,07% estavam em situação de rua na região central da cidade. Foram ofertados também 1.575 testagem para doenças sexualmente transmissíveis, destes 91,3% não tinham feito testes nos últimos 3 meses.

Cerca de 200 profissionais com experiência no tratamento de dependência química trabalham realizando abordagens, acolhimento e atendimentos. O Hub atua também no gerenciamento, articulação e integração das ações desenvolvidas pelo Estado e pelo município por meio de diferentes políticas de proteção, que contribuem para o cuidado integral a esta população.

A unidade ainda conta com acolhimento assistido social com avaliação dos riscos médicos e clínicos 24h, leitos de observação hospitalar dia e noite para acolhimento, centro de monitoramento do processo de recuperação e reinserção, salas de multiuso para grupos de ajuda, espaços para grupos de abordagem de organizações missionários do centro e de apoio a grupos de familiares.