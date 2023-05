18:03:51

Os vereadores da Câmara de Guarulhos votaram e aprovaram, em Sessão Ordinária realizada na tarde desta quarta-feira, 24/05, 12 projetos de Lei. O destaque ficou por conta do texto do Substitutivo ao PL 1031/2020, proposto pela Prefeitura, que estabelece o piso salarial profissional do cargo público de cirurgião dentista. Com vinte horas de trabalho semanais, o valor fica fixado em R$ 6.441,67, e equipara-se aos vencimentos dos médicos na mesma situação. O item foi votado em primeira discussão, portanto, retorna na próxima Sessão para segunda e definitiva votação. Vereadores aprovam em primeira discussão reajuste a dentistas da Prefeitura

Há três anos em trâmite, o projeto não havia sido aprovado ainda por conta da pandemia de Covid-19. Para compensar os profissionais, a Prefeitura acenou com cinco pagamentos retroativos anuais, proposto em texto substitutivo. “É uma conquista importante para a categoria, só lamento que tenha levado tanto tempo para o projeto ser discutido e aprovado”, afirmou o vereador Edmilson (PSOL). O colega Dr. Alexandre Dentista (PSD) justificou este atraso: “Na pandemia, além de a Prefeitura não ter recursos financeiros, uma lei federal impedia o reajuste dos salários”. Vereadores aprovam em primeira discussão reajuste a dentistas da Prefeitura

Ainda na Ordem do Dia, os vereadores rejeitaram vetos do prefeito Guti (PSD) a três projetos de Lei: o que obriga determinadas medidas para construção de moradias populares; o que obriga a publicação de material informativo sobre serviços de saúde do Município; e o que cria o aplicativo SOS Mulher.