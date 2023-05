18:07:12

Seis projetos foram analisados e receberam parecer favorável da Comissão Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Câmara de Guarulhos na reunião ocorrida nesta quarta-feira (24). O presidente da Comissão, vereador Lauri Rocha (PSD), falou sobre a importância do PL 1349/2023, de autoria da Prefeitura, que “Altera a Lei nº 7.550, de 19/04/2017, no que concerne à Estrutura Organizacional da Secretaria de Esporte e Lazer”.

Projeto que altera estrutura da Secretaria de Esportes tem parecer favorável

Segundo ele, será criado um Departamento de Futebol Amador na Secretaria e esse é um aspecto muito importante, já que boa parte da população acompanha os jogos realizados nos fins de semana em diversos locais da cidade. “O futebol amador atrai muita gente, inclusive mulheres e crianças que acompanham os jogos”, disse.

Além deste, três projetos sobre nomenclatura de ruas também foram analisados: PL 3122/2022 “Denominação para a atual Rua Doze, localizada no Loteamento Parque Flamengo, Bairro Morros, passa a denominar-se oficialmente Rua Maria Celina Rodrigues”, de autoria do vereador Edmilson Souza (PSOL); PL 80/2023 “Denominação oficial da Avenida Marginal do Rio Baquirivu, localizada no loteamento Parque Industrial Ferreira Fernandes, Bairro Bonsucesso, de Avenida Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”, de autoria da vereadora Karina Soltur (PSD); e PL 542/2023 “Denominação oficial para a atual Rua Dezesseis, localizada no Jardim Nova Cidade, de Rua Andreia Cândido dos Santos”, de autoria do vereador Luís da Sede (PSD).

Por fim, foram analisados dois Projetos de Decreto Legislativo de concessão de Título Honorífico de Cidadão Guarulhense: PDL 256/2023 para dr. Clodoaldo Batista Maciel, promotor de Justiça, proposto pelo vereador Gilvan Passos (PSD); e PDL 765/2023 para José Aparecido Sanches Severo, delegado Seccional de Guarulhos, proposto pelo vereador Lamé (MDB).

AUDIÊNCIA

A Comissão de Educação promove audiência pública na sexta-feira (26), no Plenário da Câmara, a partir das 18h, para discutir sobre a Lei Paulo Gustavo, que propõe a destinação de verbas para cultura por conta da pandemia. Além de agentes culturais, o prefeito Guti e o vice-prefeito, Prof. Jesus, que também atua como Secretário Municipal de Cultura, e integrantes do Conselho de Política Cultural foram convidados para a audiência. O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) também é aguardado na audiência.