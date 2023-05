09:44:49

Especialistas e companhias reconhecidos internacionalmente debatem os temas imprescindíveis para a inovação do setor durante os dias 30 e 31 de maio em São Paulo

A NIS Conference chega a São Paulo neste mês para inspirar as empresas de alimentos com novas visões sobre o futuro, contribuindo para a inovação no setor. A conferência, que acontece paralelamente à terceira e maior edição do NIS – Nutri Ingredients Summit, nos dias 30 e 31 de maio, terá como tema “O futuro dos alimentos além do óbvio!”. Ambos serão realizados no Transamérica Expo Center.

“O que é óbvio está dado – nas listas de tendências, na imprensa, nas mídias sociais. Mas acreditamos que, para transformar o segmento, é preciso que as companhias se conectem com outros atores, escutem vozes não ouvidas e conheçam diferentes expressões da cultura alimentar”, afirma Cassiano Facchinetti, co-fundador do NIS.

“A NIS Conference é um evento disruptivo e inovador, indicado para quem quer descobrir os temas emergentes e relevantes do sistema alimentar – assuntos que, mesmo quentes, nem sempre são apresentados de forma coesa.”

O evento é organizado pela NIS Live – joint venture entre GMF: Global Marketing Fairs, Ânggulo Comunicação Estratégica e Facchinetti Exhibitions & Consultancy. A expectativa é receber mais de 300 conferencistas, que terão acesso a mais de 30 horas de conteúdo técnico.

O conteúdo será dividido em quatro módulos: O Futuro da Nutrição; O Consumo daqui a Cinco Anos; Inovação e Tecnologia; e Inspiração e Impacto.

“A ideia é que cada palestra apresente uma perspectiva única”, afirma a curadora da conferência, Cristina Leonhardt, fundadora da Sra Inovadeira. “Por isso, demos atenção especial à curadoria de convidados e temas, garantindo pontos de vista bastante diversos – seja em termos de região do país, gênero, perfil racial ou expertise.”

Entre os palestrantes, estão executivos de grandes empresas do setor, como IFF, Sensient e Synergy Flavors, consultorias internacionais e especialistas renomados de diversos campos da indústria, além de representantes de associações e influenciadores.

Eles debaterão temas como o que ninguém está vendo sobre o futuro dos alimentos, o consumo pela geração Z e pela população acima dos 50 anos, ciência e tecnologia na Região Amazônica e tendências alimentares, como os produtos com Endocanabinóides e Plant-based.

Assuntos imprescindíveis, como o ESG, o desperdício de alimentos e a aplicação da Inteligência Artificial no setor também ocuparão o centro da programação – construída após consultas com o mercado para levar ao palco aquilo que realmente interessa aos profissionais do segmento.

“A indústria de alimentos se depara hoje com desafios diversos, como a crescente demanda mundial, o impacto ambiental da produção, a necessidade de garantir a segurança alimentar e a busca por maneiras inovadoras de contribuir para a saúde e o bem-estar dos consumidores”, afirma Adriano Pegorelli, co-fundador e sócio da NIS Live.

“Queremos ajudar a solucionar essas questões colocando na mesa ideias transformadoras para construir um futuro dos alimentos inovador, promissor e justo – que vai muito além do óbvio.”

A qualidade da programação e dos convidados se reflete na procura pelos ingressos para a NIS Conference, cujos dois primeiros lotes já estão esgotados. O terceiro lote e a programação completa da conferência, podem ser encontrados pelo site: https://nisummit.com.br/nis-conference/.

Serviço

NIS – Nutri Ingredients Summit + NIS Conference

Data: 30 e 31 de maio

Horário: 10h às 19h (Feira) / 10h às 17h (conferência)

Local: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro, São Paulo)