Legislativo guarulhense prestigia posse de novos guardas civis

09:26:16

Em evento realizado no Teatro Adamastor, no Centro, na tarde desta sexta-feira (05/05), 107 novos guardas civis municipais (GCMs) foram empossados e seguem para um curso de formação de seis meses. Aprovados em concurso público realizado em 2022, eles terão a companhia de mais 23 alunos também selecionados pela Prefeitura de Arujá.

A solenidade contou, na mesa de trabalhos, com o prefeito Guti (PSD), o vice-prefeito Professor Jesus (Republicanos) e o presidente da Câmara Ticiano Americano (Cidadania), além dos vereadores Carlinda Tinôco (Republicanos) e Luís da Sede (PSD) e representantes de diversas forças de segurança civis e militares.

Com este reforço, a GCM passa a contar com 814 profissionais. A última vez que uma turma de guardas municipais tomou posse foi em 2012. “Estamos recebendo os futuros guardiões da cidade, a guarda municipal é essencial para a nossa segurança pública e colocamos o Legislativo à disposição da GCM para torná-la ainda mais forte”, enalteceu Ticiano Americano.

O prefeito Guti, em seu discurso, agradeceu a disposição dos novos servidores e pediu para que façam sempre o melhor pelas pessoas, sem distinção. Ele também apontou a importância da Câmara no processo que culminou com a seleção dos novos profissionais da guarda. “Contamos sempre com os vereadores que discutem e votam projetos que autorizam a Prefeitura a realizar concursos, a liberar verbas, a melhorar a estrutura da GCM, ou seja, a melhorar ainda mais a corporação”, elogiou o chefe do Executivo.