Doze projetos de Lei com parecer das Comissões Técnicas Permanentes integram a pauta da Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira, 24/05, para discussão e votação dos vereadores.

Câmara deve discutir e votar novo piso salarial dos dentistas

Destaque para o texto substitutivo ao PL 1031/2020, da Prefeitura, que estabelece o piso salarial profissional do cargo ou do emprego público de cirurgião dentista. A proposta é equipará-lo ao dos médicos. Com vinte horas de trabalho semanais, o valor ficaria fixado em R$ 6.441,67. O item está em primeira discussão.