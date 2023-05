11:19:46

Pesquisa feita pela Precifica envolveu 13 itens que compõem a cesta básica do Dieese; percentual mostra que a inflação arrefeceu em comparação com março

Alta sim, mas menor

Levantamento feito pela Precifica, empresa especializada em soluções de pricing, como o monitoramento de preços do e-commerce, mostra que o valor da cesta básica no comércio eletrônico da região metropolitana de São Paulo subiu 1,45% em abril na comparação com março. O estudo envolveu 13 itens disponíveis em cinco grandes plataformas supermercadistas que atuam na região. A cesta básica que custava R$ 674,37 passou para R$ 684,17.

Preço da cesta básica do e-commerce tem alta de 1,45% em abril

Essa é a segunda alta registrada no ano e mostra arrefecimento dos preços em relação ao mês anterior, quando a elevação foi de 8,40%. Em janeiro, houve recuo de 2,40% em comparação com dezembro e, em fevereiro, diminuição de 4,34%.

O índice da Precifica, baseado no e-commerce da Grande São Paulo, vai na mesma direção da medição feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo IPCA-15, prévia da inflação oficial, cuja alta ficou em 0,52% para a Região Metropolitana de São Paulo e caminha no mesmo sentido do índice oficial, que em março ficou em 0,58%. Ou seja, ambos foram menores em abril. Segundo o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas registrou alta de 0,13% em São Paulo.

No entanto, é importante ressaltar que os números do IBGE envolvem produtos e serviços de diversos segmentos e não somente da cesta básica, além de incluir preços praticados em todo o Brasil e não apenas na maior região metropolitana do país; razão para a diferença.

O estudo realizado pela Precifica envolveu 13 itens disponíveis em cinco grandes plataformas de e-commerce de empresas supermercadistas que atuam na região metropolitana de São Paulo. A pesquisa abrange os mesmos itens adotados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A diferença é que a Precifica monitora o preço do sal refinado, mas não acompanha o do pãozinho francês, enquanto o Dieese acompanha o do pãozinho, mas não o do sal.

Vale ressaltar que na semana do dia 17 de abril foi realizada uma alteração no número de produtos monitorados do Índice da Cesta Básica no E-commerce (ICB-COM). Anteriormente, a cesta era construída através do monitoramento de preços de 77 produtos. Atualmente, o cálculo do ICB-COM conta com a observação de preços de 264 produtos. O aumento no número de produtos monitorados tem como objetivo refletir da melhor forma possível a variação de preços dos índices constituintes da cesta. Uma maneira de dar robustez à análise. As categorias permanecem as mesmas, bem como os websites monitorados.

Quedas e altas

O sal refinado obteve o maior recuo neste mês, de 19,8%. A farinha de trigo apresentou queda de 13,2% e o café em pó, de 12,6%. Os outros alimentos cujos preços baixaram foram tomate (7,9%), óleo de soja (6,8%), arroz (3,5%), açúcar (2,2%) e manteiga (0,8%). Tiveram alta a carne bovina (8,1%), a batata (5,2%), o feijão carioca (2,2%) e o leite integral (1,9%). A banana não registrou variação de preço. A alta no preço da carne bovina e da batata teve um peso preponderante para a elevação no custo da cesta básica no mês de abril, frente ao mês anterior.

A oscilação constante de valores, seja para mais, seja para menos, somada às diferenças em cada estado e região geográfica do país, dificulta a tomada de decisões por parte dos varejistas no que diz respeito à definição dos preços ideais para cada produto, principalmente para as grandes redes que atuam em mais de uma região. Por isso, é necessário investir em tecnologia para tornar o processo de precificação mais rápido e preciso.

“A implantação de soluções de monitoramento e precificação, especialmente aquelas baseadas em inteligência artificial, são necessárias nos dias de hoje para que o varejista possa organizar e tratar os dados para tomada de decisões mais assertivas em relação à formação de preços e ao estabelecimento de promoções. Essas ferramentas também auxiliam no controle de estoque e ajudam a melhorar os resultados financeiros das empresas”, comenta Ricardo Ramos, CEO da Precifica.

