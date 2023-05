É fato que a pandemia da Covid-19 afetou os padrões de uso da internet, e não foi diferente entre os moradores de municípios do Estado de São Paulo. A busca por informações relacionadas à saúde (55%) e transações financeiras (53%) estiveram entre as principais atividades na internet, ambas com intensificação em relação a 2019.

Os dados são originários da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros – TIC Domicílios, edições 2019 e 2021, realizadas pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). O universo da pesquisa é composto por domicílios particulares permanentes e pela população com dez anos de idade ou mais.

Entre as possíveis razões do interesse em temáticas de saúde, está o interesse aumentado em informações sobre prevenção e tratamento da Covid-19. A busca por esse tipo de informação aparece de forma mais significativa entre pessoas das classes A e B, com maior acesso a planos privados que oferecem acesso remoto ao cuidado em saúde, o que pode potencializar o interesse por buscas específicas nesta área. Essa taxa de uso no Estado de São Paulo está cinco pontos percentuais acima da média nacional, que é de 50%.

Atividades de comunicação foram as principais entre os usuários de internet do Estado de São Paulo, em 2021, destacando-se o envio de mensagens instantâneas efetuado por 94% dos usuários, seguido por chamadas de voz ou vídeo (87%) e uso de redes sociais (83%).

Sobre o SEADE

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo, como Seade SP Economia – com análises setoriais da economia paulista; SP Trabalho, com análise de dados sobre trabalho, desocupação e rendimento para o Estado de SP e suas regiões; e Seade PIB Regional, que reflete a soma de todos os bens e serviços produzidos em dado período e determinada região.