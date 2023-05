Fernanda Brum detona evangélicas que usam roupas sensuais

“Que geração é essa que não consegue cobrir o quadril?”, questionou a pastora durante um sermão

A cantora gospel Fernanda Brum fez críticas à forma como as mulheres evangélicas têm se vestido, afirmando que cobrir o quadril é uma obrigação para evitar que as roupas marquem partes do corpo que chamam muita atenção. fuxicogospel

“Que geração é essa que não consegue cobrir o quadril? Queria entender isso. A irmã vai tirar oferta lá na frente, vai dar aviso, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Fazer teatro. Desculpa os meninos que estão presentes: dá para ver a lua, o céu, as estrelas, o negócio… você não sabe se ouve o anúncio, se ler o texto… não tem condição”, disse Fernanda Brum.

O vídeo divulgado nas redes sociais tem dividido a opinião dos internautas. A cantora há muito tempo adotou um padrão de vestimenta em que nas ocasiões que está de calça, usa uma bata ou um casaco longo a ponto de cobrir seu quadril.

“Quem é do céu sabe a roupa que veste. Isso é pra todos!”, escreveu um internauta.

“Eu sou recém convertida e acho um absurdo ver mulheres com vestidos e saias longas, mas tão apertado q parece que estão indo da igreja direto pra noite… mas pior é pastor com jeans espremendo tudo. E eu que achava que cristão era o exemplo, estou completamente decepcionada com esse povo q saiu do mundo, mas o mundo não saiu deles!”, disse outro.