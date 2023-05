Cruzeiro vence Flamengo e entra no G-8 do Brasileiro Feminino

11:13:26

Corinthians perdeu para o Avaí/Kindermann na rodada, mas se manteve em primeiro

Encerrando a décima segunda rodada do Brasileirão Feminino Neoenergia, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 3 a 1 nesta segunda-feira (22), no SESC Alterosas, em Belo Horizonte. As Cabulosas foram mais eficientes que as Meninas da Gávea, num jogo muito movimentado e que levou o Cruzeiro à oitava posição na tabela. Já o Flamengo estacionou nos 28 pontos e está em segundo lugar, atrás do Corinthians, que se manteve na liderança mesmo com a derrota para o Avaí/Kindermann. Confira o que rolou nesta rodada:

No sábado (20), o Palmeiras venceu a Ferroviária com o incrível placar de 4 a 1 e se aproximou da terceira colocação. Atualmente a Ferrinha está em terceiro, com 27 pontos, enquanto o Verdão acumula 26 pontos em quarto lugar. No mesmo dia, o Internacional jogou contra o Bahia e conseguiu uma vitória maiúscula por 3 a 0. O Avaí/Kindermann superou o Corinthians por 1 a 0, garantindo três pontos importantes.

Internacional superou o Bahia por 3 a 0

Créditos: Staff Images / CBF

Ainda no sábado, o Grêmio sofreu um revés para o Real Brasília. Em casa, as Leoas do Planalto venceram por 1 a 0. No embate entre Real Ariquemes e Ceará, as Guerreiras do Vale do Jamari saíram por uma vitória por 2 a 0 em cima das Meninas do Vozão.

No domingo (21), o São Paulo enfrentou o Athletico-PR e superou o Furacão com o placar de 3 a 0. Na Vila Belmiro, o Santos conquistou uma vitória importante em cima do Atlético-MG por 2 a 0.

Santos venceu o atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro

Créditos: Fernanda Luz / Staff Images Woman / CBF

Finalizando a rodada, a boa vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo acirrou a disputa pelo G-8, embolando São Paulo (em 7º com 19 pontos), Cruzeiro (com 17) e Grêmio (em 9º, com 16 pontos).

A décima terceira rodada do Brasileirão Feminino Neoenergia começa na próxima quinta-feira (25), com o clássico Gre-Nal.