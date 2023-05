Arqueólogos descobrem recibo que data do Segundo Templo, em Jerusalém

13:45:16

Fragmento de pedra contém uma inscrição em sete linhas.

Arqueólogos em Jerusalém fizeram uma descoberta fascinante: um recibo de 2.000 anos do período do Segundo Templo. A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou a emocionante revelação.gospelprime.

De acordo com o Jerusalém Post, o recibo, um fragmento de pedra, contém uma inscrição em sete linhas, com letras e números hebraicos, que foram parcialmente preservados.

Um dos nomes mencionados nas linhas é Shimon. Além disso, há uma sequência de números nas letras hebraicas mem (abreviação de ma’ot, que significa dinheiro) e resh (abreviação de reva’im, que significa moedas).

Essa descoberta histórica foi feita na Estrada de Peregrinação, que conecta a Cidade de Davi ao Monte do Templo, e revela a agitada vida comercial em Israel durante os tempos bíblicos.

De acordo com o The Jerusalem Post, nos tempos antigos, a Estrada de Peregrinação levava da Piscina de Siloé ao Monte do Templo. Durante os festivais de Páscoa, Sucot e Shavuot, os judeus se purificavam na piscina e então percorriam essa estrada em direção ao Segundo Templo.

Os arqueólogos enfatizam que essa rota era um centro comercial movimentado, com lojas e vendedores ao longo do caminho vendendo uma variedade de produtos, como temperos, comida e gado.