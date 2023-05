O que muda com ‘histórica’ liberação de caças americanos à Ucrânia

16:13:01

Os EUA liberaram seus aliados ocidentais a fornecerem caças de alta tecnologia à Ucrânia, incluindo os caças americanos F-16 – o que é visto por analistas militares como um potencial avanço significativo na frota aérea de Kiev, que até o momento conta com aviões militares da era soviética.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou que o presidente Joe Biden já informou na sexta-feira (19/5) seus pares a respeito desse aval, durante a cúpula do G7 – encontro que reúne neste fim de semana, no Japão, o grupo de sete dos países mais ricos do mundo.