Baseada em fatos reais: Skol mostra que diversão supera perrengues do dia a dia

Em nova campanha, marca promove a leveza como forma de transformar momentos de pressão em descontração

A faxina pesada que fica mais leve, a correria do dia no trabalho que vira diversão de noite — se por perto tem uma Skol, aí tem leveza no meio do perrengue! E é essa transformação do complicado para o descomplicado, da pressão para a descontração, que ganha destaque na nova campanha de Skol, a cerveja nacional queridinha que desce redondo. No ar desde o último dia 03, na TV aberta, a ação intitulada “Cara da Leveza Skol” vem marcar um novo momento de comunicação da cerveja com seus consumidores.

“Skol é uma das marcas que mais se conecta com o brasileiro, de um jeito único e cheio de bom humor. Desta vez, queremos ressaltar o que existe de mais leve e divertido nos perrengues do dia a dia, porque, com esse olhar para a vida, tudo fica mais divertido. O convite é para que as pessoas valorizem a forma mais leve de viver, esse lado Skol que a gente quer enfatizar“, afirma Oliver Klingelhoefer, Head de Marketing de Skol.

Semelhança com a realidade: não é mera coincidência

Criada pela agência GUT, a nova campanha de Skol conta com filmes baseados em fatos reais, inspirados naquelas pessoas que fazem parte do dia a dia, da vizinha engraçada ou da amiga “figura” que todo mundo tem, mostrando situações de leveza que já foram postadas nas redes sociais e viralizaram. Para representar essa realidade de um jeito divertido, a marca convidou influenciadores que estrelam a campanha: Larissa Gloor (@larissagloor), Jeferson Augusto (@jefersonaugusto) e Leozito Rocha (@leozitorochaoficial).

Dessa forma, Skol mantém sua tradição de falar a língua do seu público, em sintonia com o jeito criativo, despojado e divertido de seus consumidores.

Em um dos filmes, Larissa Gloor é a grande protagonista da história. A influenciadora parece fazer exercício de agachamento, mas não tem a ver com academia: ela está, na verdade, colocando uma caixa de Skol na geladeira. A marca segue preparando outros filmes com a mesma ideia, trazendo um perrengue do dia a dia, que no fim acaba se transformando em diversão com Skol. O som da lata sendo aberta, característico da publicidade de Skol, não ficou de fora: o “sssssskkkoool” está nas peças audiovisuais.

“A gente passa por tudo que é tipo de perrengue. Isso é fato. Mas o jeito que a gente encara cada um deles faz toda a diferença. Colocamos Skol como o gatilho da leveza, do ‘agora eu encaro qualquer coisa’. Afinal, o Ssssssskol de uma Skolzinha abrindo significa que abrimos não só uma cerveja, mas abrimos junto o sorriso, abrimos a porta pra um dia mais divertido“, destacam Diego Ferrite e Gabi Marcatto, Diretores de Criação da conta.

Desce redondo!

Nesse novo momento, Skol retoma a famosa assinatura “desce redondo” — uma forma de reforçar, ainda mais, a leveza do líquido e como a tradição da marca conversa com o brasileiro de um jeito único e cheio de história.

“As pessoas vão se lembrar do estilo de vida Skol na praia, no bar, no churrasco. Viver com leveza é a cara da marca, um jeito mais divertido que pode ser replicado por todos”, conclui Oliver.