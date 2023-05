Mais 70 igrejas anunciam desligamento da Batista da Lagoinha

10:47:52

Desde que o pastor André Valadão assumiu a presidência da Lagoinha Global, a igreja tem vivenciado uma onda de desligamentos significativos. Milhares de membros estão saindo, enquanto várias igrejas filiadas anunciam sua independência, colocando a liderança de Valadão sob escrutínio.

O mais recente pastor a anunciar sua saída foi Júlio Toledo, que liderou a mudança do nome da sua congregação para Pampulha Church. Em uma crítica direta à liderança de Valadão, o pastor Toledo argumentou que a igreja Lagoinha não pode ser comandada efetivamente por alguém que reside nos Estados Unidos.

O pastor Toledo também expressou sua insatisfação com as mudanças estratégicas implementadas por Valadão, que, segundo ele, desviaram da visão original do pastor Márcio Valadão. Aparentemente, a responsabilidade pelas “igrejas de bairros” deveria ter sido transferida para o pastor Flavinho, mas Valadão, como líder global, assumiu essa responsabilidade, o que desagradou a muitos pastores.

A extensão desta crise na igreja Lagoinha torna-se mais evidente com a estimativa do pastor Toledo de que cerca de 70 igrejas estão se desligando da denominação. Isso pode resultar em uma perda de mais de 10 mil membros para a Lagoinha, o que certamente impactará significativamente a igreja.

O futuro da Lagoinha Global e a liderança de André Valadão agora estão diante de um desafio sem precedentes. Será crucial ver como eles responderão a essa crise e que medidas serão tomadas para restabelecer a confiança e a coesão dentro da comunidade da igreja.

