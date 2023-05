Secretário Rafael Benini participou de reunião com autoridades de São Sebastião, que foi focada em melhorias para o acesso e o tráfego no Litoral Norte O secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, esteve em São Sebastião nesta sexta-feira (12) para tratar de projetos de infraestruturas para melhorar o acesso e o tráfego no Litoral Norte. Um dos pontos debatidos com autoridades locais foi uma possível adequação do projeto do Contorno da Rodovia dos Tamoios (SP-099) que passa pela cidade. Os Contornos da Tamoios, que também passa por Caraguatatuba, têm 33,9 quilômetros de extensão. O empreendimento contará com túneis e viadutos que facilitarão o acesso a Ubatuba e ao Porto de São Sebastião. “O Governo do Estado tem como uma de suas premissas o diálogo e pudemos debater possíveis melhorias a esse projeto e para a população da região. Seguimos atentos às necessidades do Litoral Norte, especialmente após as fortes chuvas que atingiram a região no Carnaval”, ressaltou Rafael Benini. A Rodovia dos Tamoios foi fundamental no esforço de resposta ao desastre para facilitar a logística de atendimento às vítimas, envio de doações e deslocamento de equipes durante a tragédia. A Nova Pista de Serra, que completou um ano de operação em março, serviu como rota alternativa para os turistas que se deslocaram para o Litoral Norte durante o Carnaval e acabaram surpreendidos pelos desastres na volta para casa. Muitos motoristas que se deslocaram para a região por outras rodovias utilizaram a Nova Pista de Serra da Tamoios para retornar de viagem, já que a Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055) e a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foram interditadas em diversos trechos por queda de taludes.