Turismo rodoviário é tendência para o Dia das Mães, com passagens a partir de R$ 29,90

Rondonópolis lidera o crescimento, seguida por Itumbiara e Caldas Novas, enquanto São Paulo é a cidade de origem que deve contar com mais embarques nessa data especial

São Paulo, maio de 2023 – O turismo rodoviário está em alta para o Dia das Mães, de acordo com dados levantados pela ClickBus, maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. Várias cidades do Brasil estão apresentando um crescimento significativo na demanda por viagens de ônibus durante o final de semana das mães. De acordo com a empresa, as buscas por passagens na data já estão 154% superiores do que em 2019.

Para fomentar ainda mais as viagens pelo modal, a empresa está lançando a campanha “Para amor de mãe, não existe distância!“, que contará passagens promocionais a partir de R$ 29,90 para compras entre os dias 10 e 15 de maio, em rotas selecionadas.

“Diante desse aumento na demanda, é importante que os viajantes planejem suas viagens com antecedência, garantindo assim a disponibilidade de passagens e evitando contratempos. Em nossa plataforma, é possível conseguir descontos de até 60%, por meio do selo Click Oferta, quando se compra o bilhete com alguns dias de antecipação ao embarque”, salienta Phillip Klien, CEO da ClickBus.

Dentre os destinos que se destacaram, Rondonópolis, no Mato Grosso, liderou o crescimento com um aumento de 57,70% nas buscas. Em seguida, estão Itumbiara e Caldas Novas, em Goiás, com crescimentos de 56,37% e 40,44%, respectivamente. Barbacena, em Minas Gerais, também teve uma demanda considerável, com um crescimento de 15,63%. Outros destinos que chamaram a atenção foram Araçatuba, em São Paulo (11,96%), Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (10,43%), e Gramado, no Rio Grande do Sul (9,60%).

Quanto às origens das viagens, São Paulo (SP) lidera o ranking, sendo a cidade de onde parte o maior volume de buscas por passagens rodoviárias para o dia das mães. O Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR) também estão entre as origens mais procuradas pelos viajantes. Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Maringá (PR), Uberlândia (MG), Salvador (BA), Londrina (PR) e Porto Alegre (RS) completam a lista das cidades com alto volume de buscas para esse período.

“Esses dados refletem o desejo das pessoas de passarem o Dia das Mães viajando com suas famílias ou para visitá-las proporcionando momentos de lazer e descontração. O turismo rodoviário é uma opção prática e acessível e com o melhor custo-benefício do mercado, permitindo que as pessoas se desloquem para diversos destinos, aproveitando as belezas do país”, afirma Phillip Klien.

O turismo rodoviário para o Dia das Mães se mostra como uma excelente opção para celebrar essa data especial, proporcionando momentos únicos e fortalecendo os laços familiares. Diante de uma ampla variedade de destinos e comodidades oferecidas pelas ClickBus, as famílias têm a oportunidade de desfrutar de uma viagem agradável e memorável. Com o aumento da oferta de ônibus modernos e confortáveis, equipados com assentos leito, ar-condicionado e outros confortos, muitos viajantes têm optado por viajar de ônibus em vez de avião, principalmente em rotas de média distância. Segundo pesquisa realizada pela Kantar, o ônibus é escolhido em 90% dos casos como primeira opção de meio de transporte, seguido por carro e avião, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Este levantamento foi realizado em todo Brasil em agosto de 2022, com 603 entrevistados, entre homens e mulheres, das classes ABC e que tinham adquirido uma passagem rodoviária nos 12 meses anteriores.

Sobre a ClickBus

A ClickBus é o maior marketplace de venda de passagens rodoviárias do Brasil e possui um completo e eficiente ecossistema de soluções digitais e financeiras do setor em operação no país. Fundada em 2013 com o propósito de viabilizar momentos únicos e transformadores viajando de bus, a empresa tem parceria com mais de 200 viações regulamentadas, o que garante a segurança do usuário dentro da maior capilaridade de destinos no mercado nacional. Em 2022, superou a marca de 45 milhões de viajantes, sendo responsável por movimentar R$ 1,5 bi no setor, apresentando taxa de crescimento anual (CAGR) de 56%. Está no Top 5 apps de viagens no Google Play e ganhou o RA1000, selo de excelência máxima no atendimento segundo o Reclame Aqui. Para mais informações acesse: https://clickb.us/imprensa