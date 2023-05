Teatro nos Parques 2023 promove espetáculos gratuitos a céu aberto em sete municípios de SP

A formação de público para as artes cênicas e a democratização do acesso à Cultura estão no cerne do Teatro nos Parques, que chega a sua 15ª edição levando espetáculos gratuitos para toda a família. O projeto é uma ação de caráter sociocultural e ambiental realizada em parques públicos urbanos e alia cultura, entretenimento e lazer à formação de cidadania e responsabilidade social.

Entre os dias 21 de maio e 9 de julho, o projeto passa por parques nos municípios de Cotia, Araçariguama, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Pindamonhangaba, todos no estado de São Paulo.

A iniciativa, que surgiu em 2009, conta novamente com o patrocínio da Gerdau, que apoia o evento desde 2011 e neste ano uma co-produção Cais das Artes e Estima Cultural.

A ideia é desmistificar a arte, de acordo com Edson Caeiro, idealizador e coordenador do projeto. “Quando as pessoas veem os artistas montando a peça ali no parque, se maquiando antes de entrar em cena, fazendo o aquecimento, isso aproxima o público do fazer teatral. Muitas pessoas nos contam que estão vendo teatro pela primeira vez na vida. Esperamos que elas possam se encantar pela arte e passem a procurar pelos tantos espetáculos e projetos incríveis e gratuitos que existem nas nossas instituições culturais”, explica.

O projeto valoriza o teatro de rua no Estado de São Paulo. “Já existia um movimento forte do teatro de grupos de rua, mas o Teatro nos Parques ajudou a sedimentar o impulsionar outros grupos a fazerem o mesmo caminho de se apresentar na rua, praças e parques. Temos um teatro de pesquisa, com atores, diretores e dramaturgos respeitados buscando uma valorização e abrangência maior junto ao público”.

A 15ª edição do Teatro nos Parques conta com 28 peças de companhias que têm se destacado na cena nacional por fazer trabalhos que dialoguem com pessoas de todas as idades.

Quem abre a programação do projeto é a Cia. dos Inventivos, que apresenta Um Canto para Carolina, no dia 21 de maio, às 11h, no Parque Cemucan, em Cotia. A peça homenageia Carolina Maria de Jesus (1914-1977), uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do nosso país. Na trama, três irmãos recebem de presente o primeiro exemplar de “O Quarto de Despejo”, um livro-diário escrito por sua mãe. E, mergulhados naqueles registros, revivem as histórias de luta por uma vida melhor.

Outra atração é O Mistério do Coelho Pensante, da Cia. Los Lobos Bobos, apresentado também no dia 21, às 15h, no Parque Cemucan. A peça, inspirada no primeiro livro infantojuvenil da escritora Clarice Lispector (1920-1977), tem em cena uma trupe de artistas mambembes que armam seu circo-teatro para contar a história de Joãozinho, um coelho pensante que ama a liberdade e não perde a chance de fugir de sua gaiola.

O grupo Rococó Produções Artísticas e Culturais, de Porto Alegre (RS), encena Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas no dia 3 de junho, às 11h, no Parque Júlio Fracalanza, em Guarulhos. Com canções do cancioneiro popular gaúcho e outras originais, o trabalho revisita as lendas de Nossa Senhora Aparecida e do Negrinho do Pastoreio e propõe uma reflexão sobre bullying, o respeito às diferenças, trabalho infantil e a formação da identidade.

A tradicional companhia BuZum! convida o público a pensar na preservação do meio ambiente em Floresta Viva, com sessão no dia 10 de junho, às 16h, no Bosque do Povo, em São Caetano do Sul. Encenada com bonecos, a fábula acompanha Jacira, uma formiga muito esperta, e Filomena, uma abelha muito simpática, que são guardiãs da floresta onde moram.

Outro espetáculo de teatro de bonecos é Colcha de Retalhos, da companhia Boca de Cena, de João Pessoa (PB), que tem apresentação no dia 11 de junho, às 16h, também no Parque da Criança. O trabalho amarra três histórias curtas: a de Chapeuzinho Vermelho, narrada com elementos da cultura nordestina; a de Totó, um cachorro inteligentíssimo que vive a perder o rabo temperamental; e a de uma lagarta que se apaixona loucamente por uma minhoca.

Já a renomada trupe Pia Fraus apresenta Bichos do Brasil no dia 25 de junho, às 11h, no Parque Centenário em Mogi das Cruzes. O espetáculo retrata a riqueza da fauna brasileira e o cotidiano dos animais numa selva tropical por meio dos incríveis bonecos feitos pela companhia e de uma trilha sonora original que mescla sonoridades do forró, frevo, bossa nova, samba e maracatu.

A programação completa, com detalhes sobre todas as peças, pode ser conferida no site teatronosparques.com/

Sobre o Teatro nos Parques

Criado em 2009, o Teatro nos Parques tem a missão de planejar e executar projetos de teatro, circo e dança para todas as idades e classes sociais, em espaços abertos e parques com acessibilidade garantida para toda população. Até maio de 2022, em sua 16ª edição, o projeto já realizou 560 apresentações teatrais em 6 estados e 25 cidades brasileiras, ficando entre uma das maiores temporadas itinerantes de teatro do país.

O projeto é uma coprodução do Cais das Artes e da Estima Cultural, com patrocínio da Gerdau, que apoia o evento desde 2011.

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo.

Confira abaixo a programação em cada cidade:

Cotia

Sábado, 21 de maio

11h – Um Canto para Carolina, da Cia dos Inventivos

15h – O Mistério do Coelho Pensante, da Cia Los Lobos Bobos

Onde: Parque Cemucan – Ria Mesopotâmia, s/n, Jardim Passárgada, Cotia

Araçariguama

Quinta-feira, 25 de maio

10h – Em Busca do Snark Invisível, da Magnólia Cultural

14h – Pra lá de Teerã, do Sobrevento

Onde: Bosque da Mina do Ouro – Cintra Gordinho, Araçariguama

Sábado, 27 de maio

11h – É Nóis na Xita 2 – Em Busca do Riso Perdido, do Grupo Namakaca

14h – R.U.A. – Recontando uma Aventura, da Cia. Eureka

Onde: Bosque da Mina do Ouro – Cintra Gordinho, Araçariguama

Domingo, 28 de maio

16h – Sertania Nordestina – As Léguas Tiranas de Luiz “Lua” Gonzaga, de Sertania

Onde: Bosque da Mina do Ouro – Cintra Gordinho, Araçariguama

Guarulhos

Sábado, 3 de junho

11h – Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas, de Rococó Produções Artísticas e Culturais

16h – Expresso Caracol, da Cia. dos Pés

Onde: Parque Júlio Fracalanza – Esquina com Rua Joaquim Miranda, R. Augusta, S/N – Vila Augusta, Guarulhos

Domingo, 4 de junho

11h – O Pequeno Circo da Família Silva, da Cia. Santarosa

16h – O Pintor, do Barracão Teatro

Onde: Parque Júlio Fracalanza – Esquina com Rua Joaquim Miranda, R. Augusta, S/N – Vila Augusta, Guarulhos

São Caetano do Sul

Sábado, 10 de junho

11h – O Esquisito Jardim do Senhor Estranho, da Sabre de Luz Teatro

16h – Floresta Viva, do BuZum!

Onde: Bosque do Povo: Estr. das Lágrimas, 320 – Jardim Sao Caetano, São Caetano do Sul – SP, 09581-360

Domingo, dia 11 de junho

11h – Circo de Dois, da Cia. Pé de Chinelo

16h – Colcha de Retalhos, da Cia. Boca de Cena

Onde: Bosque do Povo: Estr. das Lágrimas, 320 – Jardim Sao Caetano, São Caetano do Sul – SP, 09581-360

Pindamonhangaba

Quinta, 15 de junho

10h – A farsa do Bumba-Meu-Boi, do Grupo Teatral de 4 no Ato

14h – Os Cirandeiros, Cia. Núcleo

Onde: Moreira César – Avenida das Orquídeas, 647

Sábado, 17 de junho

16h – Água Doce, da Cia da Tribo

Onde: Bosque da Princesa – Praça Cornélio Lessa, sn, Pindamonhangaba

Domingo, 18 de junho

11h – Tá Sentido o Quê?, do Núcleo Fora da Ordem

16h – Contos do Brasil, da Cia. da Tribo

Onde: Parque da Cidade – Avenida Geraldo José Rodrigues Alckmin

Mogi das Cruzes

Sábado, 24 de junho

16h – Dandara, de Impacto Agasias Grupo de Teatro

Onde: Parque Centenário, s/n, Cezar de Souza, Mogi das Cruzes

Domingo, 25 de junho

11h – Bichos do Brasil, da Cia Pia Fraus

Onde: Parque Centenário, Snº, Cezar de Souza, Mogi das Cruzes

16h – Piragui, da Cia. Teatral La Trapera

Onde: Parque Leon Feffer – Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n, Braz Cubas, Mogi das Cruzes

São José dos Campos

Domingo, 2 de julho

11h – Romeu e Julieta, da Cia. Talagadá

16h – Circo do Só Eu, do Barracão Teatro

Onde: Parque da Cidade – Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos

Sábado, 8 de julho

16h – Florilégio, do Grupo Pombas Urbanas

Onde: Parque da Cidade – Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos

Domingo, 9 de julho

11h – Vikings e o Reino Saqueado, da Cia. Os Palhaços de Rua

16h – Números, da Cia. Os Palhaços de Rua

Onde: Parque da Cidade – Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos