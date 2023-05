Prazo de entrega da declaração vai de 15 de março até 31 de maio. Saiba como fazer São Paulo, 11 de maio de 2023 – Os ganhos obtidos com plataformas de conteúdo digital como TikTok, Youtube e OnlyFans devem ser declarados. E existem duas formas de tributação: como pessoa física, via Carnê-Leão e Imposto de Renda ou como pessoa jurídica, pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Quem optar pela tributação na pessoa física não precisa abrir um CNPJ, e terá a tributação calculada com base na declaração mensal do Carnê-Leão, lembrando que a alíquota pode chegar a 27,50% sobre os rendimentos. Neste caso, os depósitos dos valores devem ser realizados em uma conta bancária de pessoa física. Já quem preferir a tributação na pessoa jurídica vai precisar ter um CNPJ, escolher o tipo de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real), e terá uma alíquota de tributação a partir de 6% sobre o faturamento mensal. Os depósitos dos ganhos obtidos devem ser realizados em uma conta bancária de pessoa jurídica. “Sem dúvida, a escolha pelo CNPJ acaba sendo a melhor opção, porque a alíquota de tributação é menor. Ou seja, os ganhos vão ser maiores. Mas, quem não tem tanta certeza se vai criar conteúdo por muito tempo e não quer lidar com a burocracia de abrir uma empresa, deve optar pela tributação na pessoa física e declarar IRPF”, explica Valdir Amorim, coordenador técnico jurídico e tributário da IOB, smart tech que entrega conteúdo de legislação e sistemas de gestão contábil e empresarial. Quem não abriu uma empresa, portanto, precisa incluir os ganhos com a plataforma na declaração do IRPF que começa no próximo dia 15 de março. Vale lembrar que, além da declaração anual, é necessário preencher o carnê leão todos os meses e encaminhar para a Receita Federal por meio de um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e os valores devidos a título do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física), pagos até o último dia útil do mês seguinte. Quem não declarar esse tipo de ganho está sujeito à multa que pode variar de 75% a 150% do imposto devido. “Importante converter os valores de dólares para real. Lembrando que declarar rendimentos recebidos do exterior é obrigatório e, caso não seja feito, pode ser enquadrado como lavagem de dinheiro ou receptação de artigos do exterior não declarados”, lembra Amorim. Como declarar? É preciso informar os valores na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”. O contribuinte deve clicar em “Rendimentos do Trabalho Não Assalariado” e selecionar o primeiro mês que começou a receber os valores. Em seguida, pressionar “Novo”. Nesta etapa, o contribuinte será direcionado para uma outra tela e terá que marcar a opção “Titular do Pagamento é o próprio beneficiário do serviço”, completar com o CPF e informar a quantia recebida. A operação precisa ser repetida mês a mês – caso haja rendimentos recebidos em outros períodos. Caso tenha sido informado os valores mensalmente, pelo Carnê-Leão, é possível importar os dados. Basta o contribuinte ir em “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular” e, logo abaixo do botão “Novo”, clicar em “Importar Dados do Carnê-Leão”. Na sequência, a plataforma dá duas opções para acessar as informações: entrar com gov.br ou com código de acesso – este último é obtido pelo e-cac. IOB. Poder para transformar A IOB é uma smart tech que reúne o melhor de dois mundos: conhecimento e tecnologia. Um universo de possibilidades construído por mais de 1 mil colaboradores, que potencializam o dia a dia de mais de 130 mil clientes entre micro, pequenas, médias e grandes empresas de diversos setores econômicos e empresas de contabilidade. Referência nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e jurídica, se destaca pela credibilidade e tradição aliadas a soluções tecnológicas, humanizadas e centradas individualmente em cada um de nossos clientes. A marca também é dona do IOB 360, que transforma o dia a dia dos contadores por meio de experiências completas.