No post, o religioso critica a ausência de evangélicos no Conselhão criado pelo atual governo, com 246 membros

Nesta segunda-feira, 8 de maio, o pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais, para publicar um vídeo direcionado aos evangélicos que votaram no presidente Lula (PT).

Caio Range fuxicogospel

Na publicação, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, (ADVEC), falou sobre a criação do Conselhão criado pelo atual governo, com 246 membros e nenhum evangélico.

“Eu queria ver a cara dos pastores esquerdopatas que apoiaram e fizeram campanha para Lula. Cambada de otários, que serviram a esse mentiroso”, disparou Malafaia.

O pastor também fez uma comparação entre a conduta pródiga do atual presidente e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O pai dos pobres. Ele (Lula) esteve agora na Inglaterra, ficou num hotel cuja suíte que ele ficou, R$ 95 mil “pau” a diária. Eu estive na Inglaterra com Bolsonaro, ficou hospedado na casa do embaixador. Viajei com Bolsonaro pelo Brasil, hospedado com ele em quartéis militares. Isso é uma piada”, declarou Silas.

Malafaia leu alguns trechos da carta de ‘Lula aos evangélicos’ divulgada na campanha eleitoral e afirmou que o atual chefe do executivo é um “mentiroso, cínico e manipulador”.

“Quase cinco milhões de evangélicos votaram nele. (…) Vocês não têm discernimento espiritual não? Que cristão é você que não discerne entre mentira, engano e verdade? (…) Faz um “L” aí agora, meus irmãos”, ironizou o pastor.