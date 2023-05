A Polícia Civil de São Paulo tem contado com um apoio importante na recuperação de veículos roubados quando estes estão equipados com o serviço de rastreamento da Dr. Monitora , empresa especializada em monitoramento, rastreamento e recuperação veicular. O levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP_SP) aponta um aumento de 23% no número de furtos e de 37% dos roubos de carro na cidade, de janeiro a outubro de 2022 , em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Por meio da tecnologia GPRS, a Dr. Monitora leva, em média, 60 minutos para recuperar um veículo. O equipamento instalado no carro envia sinais para a central de monitoramento da empresa, que imediatamente entra em contato com a Polícia Civil, além de enviar uma equipe especializada até o local. “Grande parte dos furtos ou roubos de automóveis e motocicletas vão para os desmanches clandestinos, que retiram suas peças para serem comercializadas no mercado paralelo, explica o delegado Carlos Alberto da Cunha, eleito Deputado Federal por São Paulo em 2022. Ele acrescenta que o público que adquire peças roubadas, costuma encomendar o que precisam, e assim os criminosos abordam veículos que possam atender a essas demandas. “A agilidade na recuperação do carro ou motocicleta roubados faz toda a diferença na solução desses crimes, já que é possível encontrar os veículos antes que eles sejam desmanchados, e devolvê-los aos seus proprietários”, enfatiza o Delegado Da Cunha. A empresa, que atua na capital e região metropolitana de São Paulo, conta com mais de 500 mil rastreadores instalados, serviço de recuperação, além de assistência 24 horas em casos de pane, problemas mecânicos ou com chaves e pneus. O serviço de rastreamento pode ser acionado via 0800 ou por meio do aplicativo da Dr. Monitora, que permite visualização do veículo em tempo real, auxiliando tanto a equipe de recuperação da empresa como a Polícia Civil na localização dos carros e motos. “O trabalho da Polícia Civil continua após a recuperação dos veículos para identificar e prender os criminosos, mas já é muito gratificante poder devolver o bem ainda intacto a seus donos”, finaliza Da Cunha. Saiba mais sobre a Dr. Monitora: www.drmonitora.com.br