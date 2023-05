Tribunais de Contas debaterão contratações com o Terceiro Setor nos dias 22 e 23

09:51:41

05/05/2023 – SÃO PAULO – Servidores e membros dos Tribunais de Contas de todo o Brasil se reúnem, nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo, para debaterem as boas práticas e experiências com o tema das contratações firmadas com entidades do Terceiro Setor.

As atividades, voltadas exclusivamente aos servidores das 33 Cortes de Contas, são uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) com o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), e realizadas em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Rui Barbosa (IRB).

As palestras e painéis temáticos, presenciais, acontecerão das 9h00 às 17h00, na sede do TCESP, na Capital. No primeiro dia, as atividades serão promovidas no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, no Anexo I. Já no dia seguinte, os trabalhos serão realizados no Auditório ‘Ministro Genésio de Almeida Moura’, no Prédio-Sede. Para participar do evento é necessário fazer inscrição prévia pelo link https://bit.ly/InscricoesBoasPraticas_Maio2023

. Programação

A abertura, na segunda-feira (22/5), às 9h00, trará palestras com especialistas e técnicos, que abordarão os indicadores de desempenho, os desafios de monitoramento e as metas dos contratos das Organizações Sociais (OS) no Estado de São Paulo e no Brasil.

Na terça-feira (23/5), a programação abordará tópicos sobre o credenciamento, plano de trabalho e prestação de contas, com uma avaliação geral do impacto dos contratos de OS, com foco nas áreas de Saúde e Cultura.

Aos participantes serão emitidos certificados de participação, que poderão ser obtidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) por meio do link https://ead.tce.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail epcp@tce.sp.gov.br.