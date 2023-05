O governo do estado de São Paulo anunciou hoje, 02, o encaminhamento do projeto de lei que prevê o início da valorização das forças policiais paulistas. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) vem, há muito tempo, apresentando inúmeros projetos para o resgate da dignidade do policial civil paulista.

Entre os temas de atuação direta da Entidade, estão o intenso trabalho para aumentar o teto salarial do Executivo e o fim do confisco das aposentadorias e pensões.

Agora com o início da recomposição salarial, continuaremos cobrando as promessas de elevar-nos ao patamar remuneratório merecido, especialmente no contexto nacional dos vencimentos dos Delegados de Polícia, consoante promessa explícita do governador.

Nessa esteira, a ADPESP já apresentou projeto de majoração do Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ), em reunião com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

A ADPESP também continuará a lutar em outras frentes, como a construção de plano de carreira e a regulamentação da jornada de trabalho. A Associação conta com a colaboração de todos para enfrentar os desafios com o novo governo, reafirmando o compromisso de luta diária, incessante e isenta.

A diretoria da ADPESP aguarda a publicação do Projeto de Lei Complementar pelos canais oficiais do Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para emitir análise detalhada da proposta.