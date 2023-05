17:30:53

Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras (APECC) está otimista com a variedade de produtos oferecidos

São Paulo, maio de 2023 – Das mães mais modernas às mães mais tradicionais. Todas elas conseguem ser presenteadas com a variedade de produtos encontrados no centro de São Paulo. Os lojistas da região estão otimistas com as vendas nesta data, que só perde em faturamento para o Natal. “Ainda estamos saindo de uma fase de pandemia, mas, estamos acreditando em um aumento de cerca de 10% nas vendas. Esta é a segunda melhor data do ano para o comércio”, estima Ademir Moraes, presidente da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras (APECC).

De acordo com ele, o comércio nas famosas ruas que compõem o circuito está preparado para receber os compradores. “Nos preparamos melhor do que ninguém para essa data. Na região da 25 de Março, por exemplo, temos um mix de produtos que agrada a todas as mães. Desde a decoração de casa até os presentes singulares. Nós temos bijuterias, roupas, bolsas, eletrônicos”, comenta, destacando o Mercado Municipal de São Paulo, que fica localizado na região e também merece uma visita antes, durante ou depois das compras.

Sobre o Circuito das Compras

O Circuito das Compras de São Paulo possui perímetro total de mais de 18km², incluindo as ruas 25 de Março, Bom Retiro, Brás, Liberdade, Santa Efigênia e São Caetano. Quase dois milhões de pessoas transitam pelo Circuito das Compras por dia, entre moradores, trabalhadores, consumidores e turistas. Esse número costuma aumentar perto de datas comemorativas como o Dia das Mães.