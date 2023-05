GCM de Guarulhos amplia efetivo com 107 novos agentes aprovados em concurso

19:22:41

A Prefeitura de Guarulhos recepcionou nesta sexta-feira (5), no Adamastor, a turma de 107 aprovados entre mais de cinco mil candidatos em concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) realizado em 2022. Eles passarão por um curso de sete meses de formação teórica e prática, aumentando o efetivo da GCM para 814 agentes no patrulhamento da cidade. O último curso havia sido realizado em 2012.

O concurso foi lançado para aprovar 50 candidatos, mas foi possível chamar 118 — há 11 vagas reservadas, sub judice, que serão preenchidas em breve. Já em treinamento os aprovados recebem salário, 30% de adicional de periculosidade, auxílio-alimentação ou refeição, bem como vale-transporte.

De acordo com o prefeito Guti, o planejamento é que ainda mais GCMs componham a corporação até 2024. “Temos muito orgulho de nossa tropa. Meu pedido a vocês é apenas um: quando forem para a rua, façam a diferença e pensem constantemente no melhor para o povo guarulhense, coloquem a humildade e a dedicação à frente sempre”, comentou.

A aprovada Tamires Vitória, de 33 anos, vivia uma jornada múltipla para participar de diversos concursos, que tentou por anos: conciliava estudos, serviços administrativos e de atendimento em um restaurante e os cuidados com os dois filhos. A prova para GCM havia sido escolhida para ser o último concurso que prestaria. “Quando eu vi meu nome na lista fiquei muito emocionada, chorei e minha família vibrou comigo. É muita superação e uma alegria enorme, pois lutei demais para estar aqui”, relatou.

Com o curso os agentes irão exercer o cargo de GCM 3ª classe. Após três anos no cumprimento dessa função, o guarda é promovido a 2ª classe e ao longo dos anos poderá evoluir no plano de carreira e chegar às demais graduações, como 1ª classe, classe especial, classe distinta e inspetorias.

Com 25 anos de existência, atualmente a corporação conta com plano de carreira, armamentos de alta qualidade, equipamentos modernos, viaturas novas, tecnologia inteligente de dados e de comunicação, além de diversos patrulhamentos especializados. “Orgulhem-se em fazer parte de uma das melhores GCMs do país e saibam que o futuro guarda muitas outras conquistas à nossa equipe”, pontuou Márcio Pontes, secretário para Assuntos de Segurança Pública.