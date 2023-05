Exclusivas de Georgia Brown A Maior Voz Do Mundo

Por André Scarcelli 20:06:28

Georgia Brown fundou sua própria gravadora a WGM Music Entertainment, foi sua própria empresária e cumpriu sozinha a função de todos os departamentos que um artista necessita para gerir uma carreira musical bem consolidada, sendo mencionada ao lado dos maiores nomes mundiais no seu gênero e fora dele pelo reconhecimento de sua enorme extensão vocal única, que levou sua Black Music/Eletrônica para os quatro cantos da Terra.

Que a verdade seja dita, essa mulher foi e ainda é capaz de fazer coisas na música com a sua voz poderosa, visual marcante, com seus esvoaçantes cabelos vermelhos como fogo. Então não é de se duvidar que Georgia Brown possa ressurgir a qualquer momento como uma Phoenix. Para quem é dona da maior voz do mundo, podemos esperar de tudo, pois ela é uma artista

genuína, que veio de uma geração de cantoras de verdade.