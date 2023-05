A região de Guarulhos teve investimento de aproximadamente R$ 7,7 milhões nos últimos três anos. O montante foi destinado a obras preventivas e recuperativas, além de serviços emergenciais. Os munícipios que abrangem a região administrativa do M-3 são : Arujá, Biritiba Mirim, Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos , Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e Santa Isabel receberam R$ 5 milhões, destinados a serviços emergenciais em locais afetados pelas chuvas em 2022 . Salesópolis e Santa Isabel obtiveram investimentos para a construção de pontes, no valor de cerca de R$ 2,7 milhões. As obras foram executadas por convênios celebrados entre o Estado , por meio desta Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e o município , beneficiando diretamente toda população, além dos benefícios indiretos que a obra trará para toda região.No dia 30 de janeiro de 2022 , fortes chuvas causaram deslizamentos de terra em Franco da Rocha, vitimando 18 pessoas. Por parte da Defesa Civil do Estado foi ofertada ajuda humanitária através de 300 kits de limpeza, 30 kits dormitórios e cinco lonas. Na parte de investimentos, foi repassado à Prefeitura de Franco da Rocha R$ 2 milhões logo após o fim das chuvas, para serviços emergenciais. Na rua São Carlos, foi celebrado convênio com a Prefeitura de Franco da Rocha para construção de muro de contenção no valor de aproximadamente R$8,8 milhões.Durante o Verão de 2023, os municípios de Guarulhos , Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Suzano sofreram com as fortes chuvas que atingiram todo o estado São Paulo e receberam ajuda humanitária, pela Operação Chuvas de Verão, com cestas básicas, colchões, cobertores, kits de limpeza e higiene pessoal, rodos e vassouras, no valor de R$ 500 mil. Também foi decretada emergência nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Aparelhamento

Entre 2020 e 2022, vinte e um convênios foram assinados pela Ação de Aparelhamento da Defesa Civil do Estado, beneficiando os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, com viaturas 4×4 e 4×2, kits de combate a incêndio, geradores, motosserras, tendas, capacetes multiuso, lanternas, tripé de iluminação e holofotes. Um investimento de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

Para 2023, o município de Francisco Morato assinou convênio de Aparelhamento com materiais e equipamentos de defesa civil, com investimento aproximado de R$ 350 mil e o município de Franco da Rocha, um convênio de R$ 250 mil.