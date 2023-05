Nesta terça-feira (2), o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, a secretária-executiva Juliana Cardoso e membros do Movimento Brasil Competitivo (MBC) se reuniram com representantes do setor produtivo para apresentar o projeto do Custo São Paulo. O encontro aconteceu na sede da secretaria, na capital paulista.

Durante a reunião foram apresentados a agenda de ações estratégicas e o plano de trabalho de 2023 a 2026 para a redução do Custo São Paulo que tem como objetivo melhorar a competitividade das empresas paulistas por meio de pilares como: arcabouço tributário, segurança jurídica, desburocratização, capacitação profissional, integração das cadeias globais e outras medidas, ou seja, alavancas de melhoria do ambiente de negócios.

“Estamos focados para que a redução do Custo São Paulo impulsione a economia paulista. Para isso, uma das metas do governador Tarcísio de Freitas é desburocratizar o estado”, afirmou o secretário Jorge Lima.

O MBC foi representado na reunião pelo conselheiro executivo da organização, Rogério Caiuby, e os diretores executivos, Tatiana Ribeiro e Romeu Neto, além do conselheiro Francisco Graziano.

Acordo de cooperação

Em março, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assinou o acordo de cooperação técnica com o MBC para a elaboração e apoio à implantação de uma agenda estratégica de crescimento econômico e competitividade para o período 2023-2026.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego e renda. É responsável por oferecer cursos de qualificação profissional de curto e médio prazo para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Além disso, tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A pasta possui programas voltados ao empreendedorismo e linhas de crédito do Banco do Povo para pequenos negócios.

Sobre o Movimento Brasil Competitivo

O Movimento Brasil Competitivo (MBC) é uma organização da sociedade civil, apartidária, que une os setores público e privado, investindo e fomentando no país um ambiente mais competitivo, replicando boas práticas e elaborando projetos para um Estado melhor. Por meio de parcerias, cerca de R$ 500 milhões já foram investidos pela iniciativa privada em mais de 85 projetos que buscam aprimorar serviços públicos. A organização tem como missão promover ações de impacto positivo que, além de contribuir para o pleno desenvolvimento do país, favoreçam a geração de emprego e renda. Criado há 21 anos, o MBC conta com mais de 50 associados.