15:42:56

Durante evento organizado pela Lifetime Investimentos no Hotel Unique, o Presidente da Câmara falou sobre a aprovação do arcabouço fiscal, a relação com o Ministro da Fazenda Fernando Haddad e as expectativas sobre a votação e texto. Lira se mostrou otimista com a iniciativa do arcabouço fiscal e com o posicionamento de Haddad.

“O Ministro Haddad e a equipe têm tido uma sensibilidade fora do comum para um ministro da fazenda, ele tem participado, tem se envolvido, e nós estamos dando crédito pela forma de se portar, dialogando política. Precisamos demonstrar tranquilidade, buscando sempre a pacificação do Congresso nesse momento, e por sinal temos que fazer (a votação) de maneira ordenada e tranquila, para que nada que venha a acontecer seja artificial. Nós sabemos dos impactos em todos os setores da economia”, explicou o presidente.

Lira também contou que a depender de como o texto venha, já possui três possíveis relatores: Cláudio Cajado (BA), Fernando Monteiro (PE) e Marcelo Queiroz (RJ). O presidente também previu que a votação seja realizada na primeira quinzena de maio. “O trabalho nesses 15 dias será muito intenso e o relator terá que ser muito claro e muito fidedigno para que a sociedade possa entender a proposta e o mercado reagir”, finalizou.