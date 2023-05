Discussao tributaria

09:51:10

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar na próxima semana, em sessão virtual, a liminar concedida ontem pelo ministro André Mendonça que acabou suspendendo os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permite a tributação de incentivos fiscais de ICMS. A tributação dos incentivos fiscais de ICMS pode gerar um impacto positivo de R$ 47 bilhões por ano na arrecadação, segundo estimativas da Receita Federal.

Doações diretas na Declaração de Imposto de Renda 2023 já são realidade – Nos primeiros quinze dias do período de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, a Receita Federal registrou a expressiva quantidade de 4655 doações diretas na declaração, somando o montante de R$ 3.393.465,26 de valores que serão disponibilizados para fundos sociais.

Salário agora pode ser penhorado para pagar dívidas – A partir de agora, quem tem dívida pode ter parte de seu salário penhorado para quitar o débito. A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomada na semana passada.

Trabalhadores recorrem à Justiça para serem recompensados por invenções – Empresas têm investido na elaboração e revisão de políticas internas de inovação e na atualização de contratos de trabalho para incluir situações em que o funcionário cria, durante o trabalho, alguma invenção. O objetivo, além de deixar as regras claras, é frear a judicialização, que tem crescido nos últimos anos.

Câmara aprova “enxerto” de temas tributários, com benefícios a setores, mas exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins

Medidas impõem restrições a plano de redução de subsídios tributários defendido pela equipe econômica, mas garantem vitória de R$ 30 bilhões a Haddad

Como sair do vermelho – 70 milhões de brasileiros perdem o sono por conta de dinheiro: eles estão inadimplentes. Sim, 43% da população adulta do país não consegue pagar o que deve. E, naturalmente, sofre com isso. educadora financeira explica como fazer

Condomínios – Acessibilidade: vagas de garagem para PCDs e idosos – A questão da acessibilidade nos condomínios é cada vez mais importante, e quando falamos em termos das vagas de garagem, é imprescindível que a gestão fique atenta em relação a isso a fim de não só seguir aquilo que a lei diz, como, mesmo quando não obrigada, buscar promover a inclusão de pessoas que possam ter algum impeditivo na locomoção. Primeiramente é preciso saber que os condomínios não estão obrigados a oferecer vagas especiais para idosos com base no Estatuto próprio, mas estão obrigados a disponibilizar vagas especiais de acessibilidade, caso seus projetos tenham sido submetidos à aprovação junto aos órgãos responsáveis pelo licenciamento posteriormente a data de entrada em vigor do Decreto 9.451/18 (18 meses depois da sua publicação ocorrida em 27/7/2018).

Credor pede falência da Saraiva – A Websoul apresentou pedido de falência da Saraiva, que está em recuperação judicial. A empresa de tecnologia é credora da rede de livrarias. Protocolado na noite de ontem na 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial em São Paulo, o pedido ainda precisa ser analisado pelo juiz. Especialista explica.

• Hipnose no controle da dor e da ansiedade – Muitas pessoas costumam procurar a hipnose clínica ou então a hipnoterapia, como também é conhecida, após diversas tentativas de tratamentos sem sucesso. Pois saiba que essa técnica deveria ser uma das primeiras opções, tanto pela eficácia quanto pela rapidez de recuperação dos pacientes. Uma rotina estressante aliada a problemas causados por diversos tipos de traumas podem comprometer a qualidade de vida. Entenda tudo sobre o tratamento de hipnose para ansiedade e veja de que forma sua vida pode mudar! O hipnologo Marcelo Behn, um dos mais conhecidos do País, pode explicar as benesses e, inclusive, explicar que a própria pessoa pode se hipnotizar.

• Dia das Maes – Compras pela internet: conheça os direitos do consumidor e dicas para ficar seguro – Você conhece os seus direitos na hora de comprar online? Como esse aumento nas compras virtuais pós pandemia, e dia das mães se aproximando, é sempre importante trazer esse tema. Com advogado especialista em direito do consumidor

• Patentes de remédios antidiabétes usados contra obesidade acabaram em 2024 e 2026, decide justiça. O que isso muda pro consumidor – ESPECIALISTA em patentes explica, de fato e de forma clara, o que isso impacta na vida da pessoa que usa esse tipo de medicamento.

• Revisao da Vida toda – Supremo publicou novo termo sobre o tema. O que é, quem atinge, o que fazer? Advogado previdenciário explica