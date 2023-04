12:11:18

Os jogos tiveram início na sexta feira 28 e vai até o dia 1 de Maio exatamente dia do trabalhador , tem ainda um feriadão com muitos jogos para complementar os 95 anos do Club Macedo.

Campo do Macedo foi fundado por um grupo de italiano , hoje o atual presidente do Clube A.A.MACEDO é o sr Lamartine Zanzini.

Aniversário de 95 anos

O A.A Macedo Clube celebra aniversário de 95 anos nesta sexta-feira , 28 de abril . Fundado em 1928, o clube nasceu no bairro do Macedo em Guarulhos .

Sediado atualmente em Guarulhos , Estado de São Paulo , o clube é chamado, carinhosamente, por seus torcedores por “Zanzini”

Sábado 29 teve a participação dos veteranos , sabe aqueles amiguinhos que gostam de fazer um barulhinho nos finais de semana após os jogos , sim! …foram eles mesmo que deram andamento ao evento de sábado 29, Jogo Veteranos A D São Rafael, FESTIVAL Vermelho 3X1 Verde gols, vermelho Newtinho 2 , Wagner 1 e Verde gol do Lau. Ressaltou os veteranos Tônicão, Tio Banha, Zenon, Camarão, Zé Horácio.

Que mesmo com quase 70 anos estamos aí firme e forte. afirma sr, Newtinho top do time .

