Parceria entre Google e CIEE abre 60 mil novas bolsas para cursos de tecnologia

Através da plataforma do CIEE One, jovens podem se inscrever gratuitamente para os cursos de Suporte de TI, Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design O Google e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE lançaram, no dia 20/04, 60 mil novas bolsas para os Certificados Profissionais do Google, cursos em tecnologia oferecidas pela empresa na plataforma on-line Coursera para estudantes, aprendizes, estagiários e demais profissionais que estejam buscando recolocação no mercado ou o primeiro emprego. O segundo ano consecutivo da parceria já acumula 90 mil bolsas de estudo e o objetivo é contribuir para o enfrentamento do desemprego, principalmente capacitando jovens dos setores sociais mais atingidos, para promover o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dessas pessoas. Os cursos são: Suporte de TI, Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design. São cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, com certificação. As bolsas têm como foco a população socialmente mais vulnerável, e também em pessoas de grupos politicamente minorizados, como população preta e parda, mulheres, comunidades indígenas e LGBTIQAP. As bolsas serão ofertadas tanto para alunos no ensino médio, quanto na faculdade e também para as pessoas que já concluíram algum destes ciclos. As inscrições podem ser feitas neste link. “Um dos propósitos do Google está no compartilhamento de conhecimento e no incentivo à educação, com foco especial para a formação de novos profissionais na área da tecnologia. Neste sentido, os Certificados Profissionais do Google desempenham um papel importante por serem cursos 100% on-line, desenvolvidos pelo próprio Google e que capacitam pessoas em habilidades e profissões com alta demanda, mesmo sem experiência prévia. Sabemos da demanda do mercado em profissionais qualificados nessa área e por isso entendemos a importância de investir na capacitação de jovens ou pessoas que queiram mudar de ramo para que se tornem profissionais de excelência”, pontua Maia Mau, diretora de Marketing do Google Brasil. Parceria já entregou 30 mil bolsas de estudo no Brasil A doação das bolsas dá continuidade ao anúncio feito pela empresa em junho de 2022, em que a empresa se comprometeu com a concessão de 500 mil bolsas de estudo para formação em áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho, até 2026. Desde junho de 2022, o CIEE e o Google entregaram 30 mil bolsas para cursos de tecnologia, transformando a vida de milhares de jovens em todo o Brasil, sendo 55% deles pretos e pardos, 26,8% integrantes do grupo LGBTQIAPN+ e 78% que recebiam até três salários mínimos. “Mais do que a formação teórica em cursos de tecnologia, participar de uma iniciativa como esta faz com que o jovem se desenvolva em outras esferas de sua vida. Ao perceberem as tantas oportunidades de crescimento neste cenário, estes estudantes também desenvolvem o senso de responsabilidade, comprometimento e postura profissional que são qualidades essenciais para o sucesso em suas futuras carreiras”, explica Renata Honda, supervisora do CIEE One. “Nossa experiência em recrutamento e seleção nos mostra como essa jornada vem transformando e ampliando as possibilidades de cada um dos jovens”, completa.