Para o segundo trimestre de 2023, o Senac Guarulhos Celestino e Faccini está com 63 vagas 100% gratuitas para cursos livres, e outras 84 para cursos técnicos.

15:11:01

As bolsas incluem as áreas de beleza, administração, bem-estar, marketing, turismo, entre outros. A instituição oferece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo material didático para as aulas práticas.

Segue quais são os cursos e as vagas:

Unidade Senac Guarulhos Celestino

Cursos livres:

Escrituração Fiscal – abertura das inscrições: 4 de abril (1 vaga)

Liderança Situacional – abertura das inscrições: 9 de abril (1 vaga)

Maquiagem Social – abertura das inscrições: 9 de abril (1 vaga)

Assistente Fiscal – abertura das inscrições: 18 de abril (1 vaga)

Compras e Administração de Materiais – abertura das inscrições: 7 de maio (1 vaga)

Dinâmicas de Grupo com Foco em Competências – abertura das inscrições: 7 de maio (1 vaga)

Estratégia de Negociação para o Vendedor – abertura das inscrições: 7 de maio (1 vaga)

Análise Fiscal – abertura das inscrições: 9 de maio (1 vaga)

Maquiador – abertura das inscrições: 9 de maio (17 vagas)

Importação: rotinas e procedimentos – abertura das inscrições: 14 de maio (1 vaga)

Administração de Armazenagem – abertura das inscrições: 28 de maio (1 vaga)

Maquiagem para Noivas – abertura das inscrições: 28 de maio (3 vagas)

Gestão Fiscal – Substituição Tributária do ICMS – abertura das inscrições: 4 de junho (1 vaga)

Cursos técnicos:

Técnico em Logística – abertura das inscrições: 4 de abril (25 vagas)

Técnico em Administração – abertura das inscrições: 5 de abril (25 vagas)

Unidade Senac Guarulhos Faccini:

Cursos livres:

Auriculoterapia Francesa – abertura das inscrições: 9 de abril (1 vaga)

Massagem Relaxante – abertura das inscrições: 9 de abril (2 vagas)

Autocad – Projetos em 2D – abertura das inscrições: 12 de abril (1 vaga)

Introdução ao Office – Word, Excel e PowerPoint 2019 – abertura das inscrições: 12 de abril (1 vaga)

Criação de Posts para Rede Social – abertura das inscrições: 18 de abril (3 vagas)

Business Intelligence com Excel – abertura das inscrições: 23 de abril (1 vaga)

Excel 2019 – abertura das inscrições: 18 de abril (1 vaga)

Turismo Criativo – abertura das inscrições: 23 de abril (1 vaga)

Agência de Turismo: práticas operacionais e tendências de mercado de viagens – abertura das inscrições: 26 de abril (3 vagas)

Técnicas de Depilação – abertura das inscrições: 30 de abril (2 vagas)

Excel 2019 – abertura das inscrições: 16 de maio (1 vaga)

Assistente de Mídia – abertura das inscrições: 18 de maio (7 vagas)

Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais – abertura das inscrições: 25 de maio (7 vagas)

Excel 2019 – avançado – abertura das inscrições: 6 de junho (1 vaga)

Cursos Técnicos:

2 turmas de Técnico em Informática – abertura das inscrições: 4 de abril (34 vagas)

Sobre as bolsas:

As inscrições para bolsas de estudos abrem 20 dias antes da data de início do curso, às 12 horas e o candidato precisa estar em acordo com os requisitos necessários.

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), mediante análise do perfil socioeconômico do candidato e por ordem de inscrição. Mais informações podem ser conferidas aqui:

https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/como-funciona