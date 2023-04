Bolsonaristas tentaram invadir o gabinete de Lula, mas desistiram ao perceber que a porta é blindada (vídeo)

21:29:18

As novas imagens também mostraram um repórter fotográfico filmando o passo a passo e cumprimentando os golpistas no final

Fonte 247 – Circula nas redes sociais um vídeo em que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 8 de janeiro em Brasília (DF). Os bolsonaristas desistiram de entrar no local ao perceberem que a porta é blindada. De acordo com as novas imagens, um repórter fotográfico aparece filmando o passo a passo e cumprimentando os golpistas no final.

Outro vídeo mostrou o presidente Lula (PT) e ministros como Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e Rui Costa (Casa Civil) reagindo com indignação à destruição do Planalto.

Em entrevista ao 247, o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, afirmou que serão tornadas públicas todas as imagens dos atos golpistas.