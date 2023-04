Camila Queiroz sabe que novela é um trabalho em grupo. No ar em “Amor Perfeito”, a atriz ressalta a importância de criar vínculos sólidos com Diogo Almeida, que vive o protagonista Orlando.

19:24:27

"Nosso encontro foi uma surpresa. A gente foi se conhecendo, se tocando… Foi uma preparação rápida, mas intensa e importante. Estamos subindo degraus na nossa relação a cada dia. Muito feliz de estar ao lado dele nesse trabalho", afirma. Na história, Camila interpreta a mocinha Marê, que faz de tudo para encontrar seu filho perdido. "Ela não tem direito de viver essa maternidade porque o filho é roubado. Ela quer criar esse laço que foi rompido. A Marê quer se descobrir mãe", aponta.

Ritmo acelerado

No ar em “Travessia”, Duda Santos também estará no “streaming” em breve. A intérprete de Isa está no elenco de “Um Ano Inesquecível – Verão”, do Amazon Prime Vídeo. Na história, ela viverá uma jovem carioca. “Foi uma experiência incrível e aprendi demais. Foi meu segundo trabalho. Acho que eu nunca aprendi tanto quanto ali. O filme está lindo e eu amei fazer”, explica a atriz, que foi chamada para a novela das nove logo após finalizar as gravações do longa. “Foi tudo muito rápido. Fiz o teste e duas semanas depois fiquei sabendo que tinha sido aprovada”, completa.

Nome requisitado

Irandhir Santos, que esteve em “Pantanal”, está escalado para “Guerreiros do Sol”, próxima novela original Globoplay. Escrita por George Moura e Sergio Golderberg, a produção tem estreia prevista para o ano que vem.

Novas cidades

A trama da nova temporada de “Justiça” terá Brasília e Ceilândia como locações. Criada e escrita por Manuela Dias, a produção original Globoplay é estrelada por Murilo Benício, Paolla Oliveira e Nanda Costa. O projeto tem estreia prevista para o segundo semestre.

Trama policial

O ator Rômulo Braga será um dos protagonistas da série “DNA do Crime”, novo original Netflix. A produção nacional tem criação de Heitor Dhalia, Leonardo Levis e Bernardo Barcellos e direção de Heitor Dhalia.

Mundo místico

No ar em “Poliana Moça”, Isabella Moreira estará no elenco de “Dois Tempos”, novo original Star+. A produção, que conta a história de duas garotas que viajam no tempo, estreia no próximo dia 10 de maio.

Mais samba

O Grupo Bandeirantes e a LIGA-RJ renovaram o contrato de transmissão da Série Ouro do Carnaval carioca por mais dois anos. Com isso, a Band levará ao ar com exclusividade os desfiles de 2024 e 2025. No ano que vem, as agremiações da Série Ouro se apresentarão na sexta e sábado de folia na Marquês de Sapucaí.

Vida em casal

Após “Quanto Mais Vida, Melhor!”, Pedroca Monteiro participará da segunda temporada de “Matches”, do canal Warner Channel. Ainda sem data prevista para a estreia, a série é uma coprodução da Migdal com a WBD para a Warner Channel.

Tempo de gravação

Ainda este ano, Luana Piovanni grava a segunda temporada de “Luana É De Lua”, do E!. No “reality show”, a atriz levanta temas relevantes e de interesse geral, com roda de conversa e experimentações que a tiram de sua zona de conforto. A cada programa, Piovanni recebe convidados para debater assuntos como separação, relacionamentos amorosos via internet, sanidade mental e genialidade.

Amor do passado

Bruno Garcia entrará na trama de “Vai na Fé”, da Globo. Na história, ele viverá um ex-namorado de Wilma, papel de Renata Sorrah. Atualmente, Bruno também está na disputa da “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”.

Em forma

Marcelo Laham participará do novo “sitcom” do Multishow. A produção será ambientada em uma academia. O projeto ainda não tem data de estreia prevista.

Prato pronto

O GNT finalizou as gravações de “Alma de Cozinheira”. O programa comandado por Paola Carosella ainda não tem data de estreia definida na grade do canal a cabo.

Segundo semestre

A primeira temporada de “Rensga Hits!” estreia em agosto na grade da Globo. O projeto é estrelado por Deborah Secco, Lorena Comparato, Fabiana Karla e Alice Wegmann.

Investimento pesado

Coprodução entre a Sony Pictures Television e a produtora Floresta, a oitava temporada do “Shark Tank Brasil” tem início das gravações programado ainda para este semestre.

Vida de mãe

Bianca Rinaldi viverá Vera Monteiro em “A Infância de Romeu e Julieta”, nova novela infantil do SBT. A personagem será mãe do protagonista Romeu, interpretado por Miguel Angelo. O folhetim, que é uma coprodução com o Prime Vídeo, estreia no dia 8 de maio.