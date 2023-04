Mais de 1,6 milhão de veículos devem deixar a Capital pelas principais rodovias no feriado de Tiradentes

Há expectativa de aumento de tráfego a partir da tarde de quinta-feira (20), sentido Litoral e Interior

Neste feriado de Tiradentes, as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo intensificarão o monitoramento, operação e atendimento aos usuários. A previsão é de que mais de 1,6 milhão de veículos sigam em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da capital a partir de quinta-feira (20).

A ARTESP irá monitorar toda a operação do seu Centro de Controle de Informações (CCI). “Para garantir uma viagem segura e tranquila para todos os usuários, vamos ampliar nossa presença em todas as rodovias, entrando em ação quando necessário com rapidez e assertividade”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico, 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

Movimento nas principais rodovias concedidas

Os horários de maior movimento na saída para o feriado devem ser das 9h de quinta-feira (20) até as 13h de sexta-feira (21). No retorno, das 8h até as 20h de domingo (23).

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa da Ecovias é de que 240 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista. Serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos no feriado. O movimento deve aumentar ainda pela parte da manhã de quinta-feira (20) permanecendo com fluxo mais intenso durante toda a sexta-feira (21). Poderão ser implantadas operações especiais como a 7×3 (sete pistas sentido litoral e três sentido capital). Já no retorno para a capital, a previsão é de que o fluxo seja intenso durante todo o dia no domingo (23).

Na Rodovia dos Tamoios (SP 099), cerca de 131 mil veículos deverão trafegar pela via de acesso ao Litoral Norte entre os dias 20 e 24. A previsão é de operação normal (2×2), com duas pistas para descer e duas pistas para subir a serra.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP 070), a expectativa da Ecopistas para o período é de que cerca de 435 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre quinta-feira (20) e domingo (23). Em direção ao interior, o fluxo deve ser mais intenso a partir das 14h de quinta-feira (20) até as 13h de sexta-feira (21). Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar a partir das 10h de domingo (23).

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, cerca de 456 mil veículos devem deixar a capital. Os horários de maior movimento estão previstos no sentido interior, das 9h às 13h de sexta-feira (21). No retorno à capital, é esperada concentração de veículos das 12h às 20h no domingo (23).

O Sistema Castello Branco-Raposo, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 365 mil veículos. Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias: na quinta-feira (20), das 16h às 20h e na sexta-feira (21), das 8h às 12h. No retorno, no domingo (23), o maior fluxo de veículos deve ser entre 11h e 20h.

Rodoanel

O Trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 540 mil veículos. Há previsão de movimento intenso na quinta-feira (20), das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, administrado pela SPMar, devem circular 277 mil veículos neste feriado, entre os dias 20 e 23.

Emergências

Confira aqui os telefones de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista – o do DER é 0800 055 5510.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.