Evento criado por Arnold Schwarzenegger encerrou a nona edição no Brasil, neste domingo (16), com 89 mil visitantes e R$ 170 milhões em vendas entre as 180 marcas expositoras

Abril, 2023 – Em sua nona edição, o Arnold South America apresentou expressivos números de crescimento em 2023. O volume de negócios apresentou aumento de 14%, saltando de R$ 150 para R$ 170 milhões durante os três dias do evento, encerrado neste domingo (16), em relação ao ano passado.

A participação de empresas e marcas do segmento de nutrição esportiva, equipamentos, serviços e moda fitness foi 40% maior, com 180, 50 a mais em relação a feira anterior. Para acomodar esse volume de expositores e receber os mais de 89 mil visitantes (ano passado foram 85 mil), a organização ampliou a área do evento em 25%. A participação de lojistas também cresceu de forma substancial: 12.250 lojistas, 20% a mais do que na edição anterior (10.033).

“O sucesso de um evento pode ser medido de várias maneiras e diversas formas. E quando todas convergem, a sensação é maravilhosa. Andei por todos os corredores e o feedback dos expositores foi o melhor possível, com metas superadas e grandes perspectivas para o futuro do nosso mercado.

E nesse trajeto pude observar, conversar e sentir a alegria das pessoas tanto na Expo, quanto nas áreas esportivas e demais pontos do evento. Tivemos uma novidade, a Vila Vegana, que foi um sucesso, e não posso deixar de enaltecer a Área Bem Estar, nossa grande estreia em 2023 e que agregou não apenas novos parceiros, como novos públicos e imensas possibilidades no segmento Wellness”, resumiu Ana Paula Leal Graziano, diretora da Savaget & Excalibur, empresa organizadora do Arnold South America.

Expositores e patrocinadores compartilham a avaliação, visão e entusiasmo da sócia do Arnold Schwarzenegger. E corroboram com dados. Segundo as informações do grupo Supley, detentor das marcas Max Titanium e Probiótica, o Arnold 2023 foi a feira dos recordes. O crescimento das vendas foi de 302%, em comparação a 2022. Em relação ao atendimento do público, os números também são superlativos: 1.570 litros de produtos degustados, 48 mil amostras distribuídas e 42 mil brindes entregues.

As patrocinadoras Integralmédica e Darkness confirmam ter batido recorde de faturamento em uma edição do Arnold, em volume de vendas no atacado. “Incrível ver a evolução do Arnold no Brasil, o que reflete o crescimento exponencial do setor. Nosso grupo vivencia este processo desde a primeira edição e muitas mudanças aprimoraram o evento que foi recorde de público este ano.

Estamos bem contentes pois o evento agrega tanto para o consumidor final quanto para nossos clientes e parceiros”, avaliou Fernando Moura, diretor comercial de Integralmédica e Darkness. Somente em brindes, foram 12 mil itens, como coqueteleiras, barras proteicas e energético Booster e a versão My Whey pronta para beber.

“Esta é a 9°edição que participamos Arnold South America, o maior e melhor evento multiesportivo do Brasil. A expectativa, mais um vez, de um grande público se confirmou desde o primeiro dia do evento, ultrapassando os 89 mil visitantes esperados e foram movimentados em três dias mais de R$ 170 milhões em negócios realizados pelos expositores.

O público pôde conhecer os lançamentos da Black Skull e das outras marcas, aprimorar seus conhecimentos e estar perto de atletas que acompanham e admiram. Parabéns à Savaget por mais este evento”, ressaltou Marcelo Bella, presidente da Black Skul.

Bem Estar – A Technogym Brasil montou seu estande na Área Bem Estar e, para Ivan Zanchetta, marketing manager da empresa, o evento foi fenomenal. “Tivemos uma mega visibilidade. Mostramos ao mercado o posicionamento da Technogym, que não é apenas uma distribuidora. Somos a Itália no Brasil. Ou seja, para a nossa marca, foi altamente positivo. Também vale destacar o feedback positivo do público. Em equipamentos como os da nossa linha Biostrength, chegou a formar fila para testar os aparelhos”, explicou.

A Pilar Fitness Equipamentos também participou do Bem Estar Brasil e o CEO da empresa, Matheus Furquim, teve suas expectativas superadas. “Viemos para o Arnold com o objetivo de nos posicionar no mercado nacional e fomos surpreendidos pela organização e presença de público. A nossa linha de máquinas desenvolvidas e assinada pelo bodybuilder Vitor Boff, para alto rendimento de atletas, chamou muito a atenção. Inclusive, recebemos a visita de vários atletas famosos”, comentou ele, garantindo ter batido a meta de negócios logo no segundo dia da feira, antes do meio-dia.

Esportes e celebridades – Em três dias de evento, o Arnold South America transformou a cidade de São Paulo no maior centro esportivo da América do Sul. Com uma programação equilibrada em termos de quantidade, qualidade e variedade, recebeu esportes de força e tradicionais, somando 11 mil atletas de 35 modalidades como Bodybuilding, Luta de Braço e Strongman, além de artes marciais como Caratê, MMA, Jiu-Jitsu, Boxe, Muaythai, e novidades como Sumô, Pillow Fight (luta de travesseiros) e os inusitados lutas medievais, Esgrima e Lightsaber (o sabre de luz dos Jedi de Star Wars).

Já o Arnold Talks foi o palco que aproximou celebridades, atletas e personalidades fitness do público. Nomes como Gracyanne Barbosa Felipe Franco, Vivi Winkler, Fernando Sardinha, Renato Cariani, norte-americano Dexter Jackson, Juju Salimeni, Solange Frazão, Geovana Quadros e Joicy Vanessa, Paulo Muzy, Julio Balestrin, entre outros. Eles também participaram de ações nos estandes de seus patrocinadores. Outro destaque foi a presença do ator e piloto Caio Castro.

O Arnold South America tem patrocínio Diamond da Integralmédica e Max Titanium e patrocínio Gold de Amao Nutrition, Black Skull, Champion Watch e Netshoes. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.