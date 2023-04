Speedbird Aero fecha parceria com High Lander para revolucionar a indústria global de drone delivery

10:08:34

Parceria entre Speedbird Aero e High Lander estabelece um marco importante na evolução da indústria de drones em todo o mundo.

A Speedbird Aero, empresa de drone delivery com sede no Brasil, assinou um Memorando de Entendimento (MOU, na sigla em inglês) com a High Lander, desenvolvedora e prestadora de serviços de Gerenciamento de Tráfego Não Tripulado (UTM, na sigla em inglês) de Israel. Essa colaboração internacional entre duas das empresas líderes do setor deve revolucionar a segurança e a eficiência das entregas com drones em um momento em que esse setor está passando por um rápido crescimento global, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para futuras parcerias e colaborações em todo o mundo.

À medida que o setor de entrega com drones continua a se expandir em todo o mundo, a necessidade de sistemas de aeronaves não tripulados (drones) robustos e de alto desempenho e de gerenciamento confiável do espaço aéreo está se tornando crítica. Speedbird Aero e High Lander fornecem soluções testadas em campo em ambas as áreas que já estão em uso ativo em grande escala.

Além disso, a parceria fornece uma base estratégica para um novo consórcio de players da aviação em toda a região da América Latina. Como parte de um programa estratégico, as duas empresas estão em contato com diversas partes interessadas, incluindo a Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Embraer, Saipher e outras.

A Speedbird Aero é uma fornecedora global de drone delivery que fabrica Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs, na sigla em inglês) para transporte e entrega de mercadorias para fins comerciais, industriais e de saúde, bem como droneportos que fornecem a infraestrutura de suporte para esses veículos. A Speedbird Aero foi a primeira empresa a receber aprovação regulatória da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para executar entregas comerciais com drones, incluindo BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight, ou seja, Além da Linha de Visada Visual do Piloto) e voos noturnos, e tem parceria com líderes em vários setores, incluindo entrega de alimentos, saúde, e-commerce, entre outros. A Speedbird Aero opera sua frota de drones para fins logísticos em todo o Brasil e outros países, realizando mais de 10.000 entregas em seus primeiros dois anos de operação.

O Universal UTM da High Lander é uma solução agnóstica de gerenciamento de tráfego não tripulado de drones projetada para permitir a integração segura e eficiente de drones a espaços aéreos em todo o mundo. É um sistema automatizado de controle de tráfego aéreo que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para coordenar todos os veículos aéreos não tripulados em uma determinada área, garantindo que essa atividade não interfira com aeronaves tripuladas e criando a infraestrutura necessária para gerenciar confortavelmente os novos volumes de tráfego aéreo com os quais os sistemas legados têm enfrentado. Entre outras conquistas, a solução já foi aprovada para fornecer serviços UTM à Força Policial Nacional de Israel e foi testada com sucesso para integração com os sistemas nacionais de controle de tráfego aéreo existentes.

Ao impulsionar o Universal UTM, a Speedbird Aero garantirá que suas operações de voo sejam realizadas com segurança e eficiência, sem colocar em risco outras aeronaves ou pessoas no solo, ao mesmo tempo em que demonstra aos reguladores que é possível supervisionar totalmente a atividade aérea não tripulada.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a High Lander, pois são líderes de mercado no espaço UTM e, ao integrar seus serviços, aumentamos a segurança e a eficiência de nossas operações logísticas via drone”, disse Samuel Salomão, CPO da Speedbird Aero. “Ao alavancar a tecnologia UTM da High Lander, podemos garantir a operação segura e eficiente de nossos drones, permitindo-nos entregar encomendas com mais rapidez e confiabilidade do que nunca, mesmo nos ambientes mais complexos.”

A High Lander fechou essa parceria como parte de um impulso mais amplo na América Latina. Isso inclui trabalhar com a ABRAPAC para finalmente permitir que os drones co-existam com o tráfego de helicópteros em São Paulo, bem como viabilizar planos de maior alcance com os órgãos reguladores ANAC e DECEA e o fornecedor nacional de gerenciamento de tráfego aéreo Saipher. Esses desdobramentos são apenas alguns exemplos das oportunidades criadas a partir da parceria entre Speedbird Aero e High Lander, uma poderosa aliança que continuará a ter um grande impacto no setor da aviação na região.

“Estamos entusiasmados por fazer essa parceria com a Speedbird Aero para ajudá-los a demonstrar que a tecnologia dos drones é o futuro das entregas globais”, disse Alon Abelson, CEO da High Lander. “O Universal UTM é o complemento perfeito para o hardware de última geração do Speedbird, fornecendo as ferramentas necessárias para monitorar o espaço aéreo com eficiência e evitar conflitos, o que permite entregar encomendas com maior velocidade, eficiência e segurança, independentemente da localização.”

Sobre a Speedbird Aero:

A Speedbird Aero é líder no desenvolvimento de sistemas inteligentes de aeronaves não tripuladas (UAS). As soluções avançadas de hardware e software de drones da empresa são projetadas para atender a uma série de desafios logísticos, desde a entrega de encomendas até a resposta a emergências. A missão da Speedbird Aero é permitir operações logísticas mais seguras, rápidas e eficientes usando a tecnologia de drones autônomos.

https://www.speedbird.aero

Sobre Highlander:

A High Lander foi fundada em 2018 por especialistas em aviação e tecnologia com um sonho: um céu totalmente integrado onde aeronaves tripuladas e não tripuladas operam em harmonia. Juntos, eles construíram o Mission Control, uma plataforma líder do setor para gerenciar e automatizar frotas de veículos aéreos não tripulados. Clientes em todo o mundo usam o Mission Control para levar seus drones a novos patamares, para segurança, segurança pública, entregas, agricultura, e muito mais. E em 2020, a High Lander lançou o Universal UTM, uma plataforma de última geração que supervisiona frotas de drones em espaços aéreos inteiros, fornecendo a infraestrutura necessária para dar suporte à nova era da aviação consolidada.

https://www.highlander.io