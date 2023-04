EDITORIAL – MENÇÃO HONROSA:

O mundo jornalístico do nosso país comemorou, no ultimo 7 de abril, o dia do jornalista.

. É desnecessário um esforço intelectual elevado, para reconhecer que o profissional do jornalismo faz parte da vanguarda histórica do Brasil, e porque não dizer , do mundo, dada a sua condição de testemunhas de primeira hora dos fatos da Historia da humanidade.

. Entre as muitas comemorações e homenagens prestadas a esses renomados profissionais, presentes e passados, em todo o Brasil , Guarulhos não passou em brancas nuvens, no que tange ao reconhecimento dessa profissão símbolo da liberdade, da democracia e da dignidade humana.

.Nesse sentido, faltam palavras para render homenagens aos muitos jornalistas, que se destacaram na marcha da historia da Cidade de Guarulhos, entre eles, o saudoso Aristides Castelo Hansen, falecido em 6 de março de 2020, como também o renomado Valdir Carleto, que para a graça do Criador, e para nossa satisfação, se encontra entre nós, e que soube, com maestria, contribuir para tirar Guarulhos do atraso politico e do coronelismo reinante nessa cidade, nas primeiras décadas da sua atuação profissional.

. Na esteira dessas homenagens, impõe-se destacar o papel de vanguarda da UNG (Universidade Guarulhos), que teve a iniciativa dessas homenagens, em especial, para com os jornalistas de trajetória histórica, como o renomado Valdir Carleto, como também, daqueles que ainda se encontram na lida da vida e do exercício dessa profissão, dos os quais foram devidamente prestigiados, destacando-se no presente editorial, a pessoa do Jornalista Robson Silva Moreira, editor chefe do jornal Gazeta News Guarulhos.

. Nessa marcha do jornalismo em Guarulhos, destacamos, merecidamente, a homenagem prestada á pessoa do jornalista Robson Silva Moreira (foto), a quem foi entregue a Menção Honrosa, pelas mãos do veterano Valdir Carleto , simbolizando duas gerações distintas dessa renomada profissão, como também, dois modos destintos de fazer jornalismo, o impresso e o digital .

. Abrilhantou o referido evento, um grande número de personalisdades, como professores, o reitor daquela Universidade, o vIce-prefeito de Guarulhos, entre tantos outros convidados, igualmente ilustres, que transformaram a cerimônia numa data memorável dos jornalistas da cidade de Guarulhos.