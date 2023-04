Arnold South America: esporte e entretenimento para o domingo do paulistano

Feira de nutrição esportiva criada por Arnold Schwarzenegger chega ao último dia e reúne diferentes modalidades, celebridades e atividades para grupos de familiares e amigos no Expo Center Norte

Abril, 2023 – O “domingo no parque” do paulistano tem tudo para ser diferente neste 16 de abril. O Expo Center Norte abre suas portas às 10h para o terceiro e último dia do Arnold Sports Festival. Aclamado como o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar, fitness e business da América do Sul, o evento criado por Arnold Schwarzenegger reúne pessoas de todas as idades, famílias e grupos de amigos. Todos aproveitam para conhecer e degustar produtos, participar de brincadeiras e ganhar brindes, além de acompanhar de perto uma variada gama de modalidades.

A presença de celebridades fitness e a possibilidade de um contato direto, acompanhado de uma foto tem movido milhares de pessoas até o Arnold South America. Neste domingo, estão confirmadas as presenças de Gracyanne Barbosa e Felipe Franco, ambos no Arnold Talks, Vivi Winkler, entre outros, como Fernando Sardinha, Renato Cariani e o norte-americano Dexter Jackson, Mr. Olympia em 2008 e conhecido como The Blade (na tradução: a Lâmina, apelido dado por se apresentar sempre em excelente forma física).

Entre as degustações, os expositores – mais de 180 marcas participam da feira – oferecem variados tipos e sabores de Whey Protein, além de pré-treinos, isotônicos, entre outros. Há também café, doces, barras de proteínas, pasta de amendoim, entre outros. Há também a possibilidade de testar equipamentos de musculação, cardio, pilates, entre outros e ainda comprar produtos com desconto, desde suplementos alimentares até roupas e acessórios fitness.

Segundo dia – O sábado foi de corredores superlotados no Arnold South America. O público teve a oportunidade de participar das ativações das marcas de nutrição esportiva, equipamentos, moda fitness, entre outros, e acompanhar esportes, como strongman e bodybuilding (amador e profissional), diversificados estilos de lutas e artes marciais, além de novidades como Sumô, Pillow Fight (Luta de travesseiros) e Combates Medievais.

Entre as celebridades presentes no segundo dia do Arnold South America, destaque para musas como Juju Salimeni, Vivi Winkler, Solange Frazão, Geovana Quadros e Joicy Vanessa. Entre os homens conhecidos pelos músculos, Renato Cariani, Paulo Muzy, Julio Balestrin, além do ator e piloto Caio Castro.

Iraniano é campeão – No Bodybuilding profissional, o título ficou com o iraniano Behrooz Tabani. Com isso, ele garantiu vaga para o Mr. Olympia 2023. O duelo pelo título da categoria Open foi acirrada contra o brasileiro Wellington Nescau, que voltou ao palco do Arnold um ano após conquistar o seu pro card. O top 4 teve ainda os atletas Vitor Boff, do Brasil, e Emir Omeragic, da Alemanha. Já o BB Amador distribuiu sete pro cards.

Entre as competições, além dos campeões do Bodybuilding e Strongman da categoria profissional, o Arnold South America definiu os vencedores do Campeonato Sul-Americano de Luta de Braço, Brasileiro de MuayThai 2023, Copa Arnold de Jiu-Jitsu IX Edição, VIII Arnold Classic Wushu Sanda Championship, Sul-Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo, Grand-Prix Taekwondo Duplas & Campeonato Paulista de Formas – Pretas, além do cinturão no Pillow Fight.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO – DOMINGO (16)

ARNOLD TALKS – PROGRAMAÇÃO

DOMINGO (16)

12h – Fabrício Pacholock & Ramon Dino

13h – Fernando Sardinha

14h – Gracyanne Barbosa

15h – Ricardo Pannain & Anne Luise Freitas

16h – Felipe Franco

ESPORTES

BODYBUILDING

ARNOLD CLASSIC AMADOR

Início 10h

Categorias: Wellness, Men´s Physique

CAPOEIRA

Horário: 10h

Categorias: infantil, juvenil, adultos

CALISTENIA

Horário: 10h às 18h

Categorias: Freestyle, Strength, Streetlifting

COMBATE MEDIEVAL E ESGRIMA HISTÓRICA

Competição: Esgrima, Lightsaber e Combates Medievais Históricos

Horário: A partir das 10h

Lightsaber combate LUDO

Lightsaber LIGHTSPEED LEAGUE

Full Plate Harness (combate histórico em armadura);

Desafio Profight

FESTIVAL DE LUTAS



SAVATE

Horário: 11h

KARATÊ KYOKUSHIN

Horário: 10h às 15h

MMA

Horário: 10h às 18h

KICKBOXING

Horário: 10h às 18h

SHOOT BOXE

Horário: 10h às 18h

GRAPPLING

Horário: 10h às 12h

BOXE

Horário: 10h às 12h

KARATÊ

Competição: Arnold 2023 – Karate

Horário: 10h às 18h

Categorias: Seniors (Adultos) e Masters (Adultos de 32 a 62 anos)

LUTA DE BRAÇO

Horário: 12h

Campeonato Arnold Classic

MAS WRESTLING

Horário: 8h até 17h

Categorias: Masculino – 60kg, 70, 80, 90, 105, 125 e acima de 125kg; Feminino – 65kg, 75, 85, 90 e acima de 90kg.

COPA THUNDER (SELETIVA PAULISTA DE MMA AMADOR)

Horário: 10h às 14h

MUAYTHAI

Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2023

Horário: 9h às 19h

Categorias: Adulto masculino e feminino

JIU JITSU PARADESPORTIVO

Competição: Sul Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo

Horário: 14h

Categorias: Classes Funcionais e Absolutos

POWERLIFTING

Competição: Bench Press Challenger e Arnold Powerlifting Raw and Equipped

Horário: 8h30 às 20h

Categorias: IPF POINTS

POWER BÍCEPS

Horário: 8h às 17h

Categorias: Masculino – 56kg, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 100, 110, 125 e acima de 125kg; Feminino – 48kg, 52, 56, 60, 67.5, 75, 82.5, 90 e acima de 90kg.

SAMBO

Open Sambo Brasil CSB

Horário: 9h às 18h

SANDA & ARTES MARCIAIS CHINESAS

VIII Arnold Classic Wushu Sanda Championship

Horário: 10h às 18h

Modalidades: Wushu Sanda, Wushu Taolu, Shuaijiao, Dança do Leão e Dragão

STRONGMAN AMADOR

Horário: A partir das 10h

O Arnold South America tem patrocínio Diamond da Integralmédica e Max Titanium e patrocínio Gold de Amao Nutrition, Black Skull, Champion Watch e Netshoes. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

