12:05:31 Guarulhos lança programa de monitoramento de todas as escolas municipais

Com objetivo de aumentar a segurança de todos os espaços educacionais da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Guarulhos lançou, na tarde desta segunda-feira (10), o programa Escola Mais Segura. A iniciativa vai reforçar o monitoramento das 157 unidades da rede própria e oferecer mais segurança a alunos, pais, professores e demais profissionais que atuam e circulam pelos espaços.

São aproximadamente 4 mil câmeras, instaladas em todos os espaços educacionais, além de câmeras dos modelos Speed Dome (de alto desempenho e qualidade de imagem, para monitoramento em grandes distâncias) e OCR (reconhecimento óptico de caracteres, em português) em pontos estratégicos. A iniciativa oferece ampla visão dos espaços no período de aulas e à noite, quando as escolas estão fechadas, e irá priorizar o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas.

Durante o evento o prefeito Guti destacou a importância do Escola Mais Segura, um avanço fundamental na segurança de Guarulhos. Além das câmeras de monitoramento, o programa contempla a capacitação dos profissionais da educação, alarme, botão SOS Escola, que, quando acionado por meio de um aplicativo, entra em comunicação direta com a Guarda Civil Municipal (GCM), e vigilância motorizada para atender aos chamados.

“O botão SOS Escola também será disponibilizado para as escolas estaduais e particulares. A instalação das câmeras fará com que a população fique mais segura de deixar seus filhos nas unidades”, comentou Guti.

O sistema de monitoramento digital 24 horas realizado pela Secretaria de Educação é integrado à GCM, que recebe as imagens em caso de ocorrência, e à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), permitindo acesso em tempo real às imagens. A GCM também anunciará como medida emergencial um aumento significativo de viaturas para patrulhamento nas unidades escolares e entorno, além de toda a equipe da inteligência voltada a acompanhar e investigar redes sociais e atuar contra a divulgação de informações falsas.

“Hoje temos a tecnologia a nosso favor e contamos com equipamentos de última geração que estão sendo instalados progressivamente. Investimos vultosos recursos na aquisição desses sistemas de monitoramento, que vão auxiliar a Guarda Civil Municipal e oferecer tranquilidade para a comunidade escolar. Nosso maior objetivo é a segurança das nossas crianças e, neste momento, o acolhimento psicológico aos nossos alunos e funcionários, assim como o constante diálogo com a comunidade”, destacou o secretário de Educação, Alex Viterale.

Estiveram presentes no lançamento o vice-prefeito, Professor Jesus, a subsecretária de Educação, Fábia Costa, o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, o comandante da GCM, Francisco Borotta, o secretário de Governo, Edmilson Americano, o titular da STMU, Luigi Lazzuri, o comandante do CPA-M7 (Comando de Policiamento de Área), coronel Carvalho, e o delegado seccional de Guarulhos, José Aparecido Sanches Severo.