A executiva brasileira está à frente de um batalhão de 500 funcionários para realizar o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do Sul, que chega a nona edição entre 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte

Março, 2023 – A carioca Ana Paula Leal Graziano é uma das principais executivas do Brasil no segmento de eventos e feiras. Sócia de ninguém menos que Arnold Schwarzenegger desde 2013, é uma das responsáveis por trazer para o Brasil o Arnold South America, o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do Sul.

Única mulher no mundo sócia de Schwarzenegger, Ana Leal comanda o Arnold South America em São Paulo

Ana Paula é a única mulher entre as sócias de Schwarzenegger em suas feiras espalhadas pelo mundo – também são realizadas em outros continentes, como Europa e África, além dos Estados Unidos. Em 2023, a executiva vai comandar um pequeno exército com mais de 500 colaboradores na nona edição do Arnold South America, que será de 14 a 16 de abril, em São Paulo, no Expo Center Norte.

Única mulher no mundo sócia de Schwarzenegger, Ana Leal comanda o Arnold South America em São Paulo

Em mais de dez anos de convivência, Ana Paula conhece bem o astro e ex-governador da Califórnia. Ela já o recebeu várias vezes no Brasil e retribuiu a visita em diversas oportunidades nos Estados Unidos. Uma relação baseada no profissionalismo, respeito e amizade na convergência de propósito de ajudar a desenvolver o mercado fitness no Brasil e no mundo.

“Fazer parte desse evento criado por Arnold Schwarzenegger nos Estados Unidos e construir sua consolidação no Brasil é uma alegria e uma honra. São anos de trabalho ao lado de grandes parceiros, pessoas e empresas que acreditam no mercado fitness e no potencial que temos de transformar a vida das pessoas e direcioná-las para um estilo mais saudável” comenta Ana Paula Leal Graziano, que é CEO da Savaget Promoções e Eventos, diretora da feira e sócia de Arnold, juntamente com Luis Felipe Bonilha, da Excalibur.

A edição 2023 do Arnold South America está sendo preparada para manter a tradição que o consolidou como o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do Sul. A expectativa é superar os números do ano passado. Foram 85.600 visitantes e mais de 10 mil lojistas presentes no evento, onde puderam conferir mais de 130 marcas expositoras.

Tudo isso resultou em mais de R$ 150 milhões em volume de negócios. Nos esportes, mais de dez mil atletas competiram em modalidades que ultrapassaram a casa das 30, incluindo olímpicas e não olímpicas. “Desde 2013, nosso evento já atraiu cerca de 500 mil pessoas entre profissionais da área de fitness, nutrição, esportes e público em geral do Brasil e América do Sul. Desde 2017, o Arnold South America é realizado em São Paulo e já contabilizou cerca de 1 bilhão de reais em negócios”, estima Ana Leal.

Sobre Ana Leal – Formada em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela UGF do Rio de Janeiro, casada e mãe de duas meninas, a trajetória de Ana Paula se encaixa no perfil da executiva do século 21.

Poderia ter seguido a carreira de modelo, mas preferiu tomar as rédeas do próprio destino profissional. “Desde o primeiro ano de faculdade, era estagiária em uma empresa de telecomunicações. O dono da agência de publicidade responsável pela conta dessa empresa perguntou se eu não gostaria de fazer fotos, pois ele também tinha agência de modelos. Então fiz um acordo: faria as fotos, mas caso eu não gostasse eu não seguiria a carreira, mas ele me contrataria para trabalhar na agência dele, na área de eventos. Fiz as fotos, mas não me via na carreira de modelo e ele honrou o nosso acordo”, conta.

No início da década de 1990 (em sociedade com Luis Felipe Bonilha) começou a investir em feiras de relógios, jóias e ótica. Poucos anos depois, ingressou nas convenções de esporte, com destaque para a Rio Sports Show, no Rio de Janeiro, e ExpoNutrition, em São Paulo. O evento de Schwarzenegger chegou ao Brasil em 2013.

“Tenho o privilégio de ser uma executiva numa época em que a mulher é respeitada e admirada profissionalmente. No Arnold Sports Festival, sou eu e o meu sócio Luis Felipe Bonilha, mas, muitas vezes, eu que tenho que fazer os discursos nos eventos internacionais do Arnold, sendo a única mulher em determinados momentos. Eu cresci espelhando-me em mulheres fortes em diversos âmbitos da sociedade brasileira e mundial e isso me manteve no foco de onde eu queria chegar e em como posicionar-me em diversas circunstâncias”, explica Ana Leal.

Mais informações:

Site: www.arnoldsouthamerica. com.br/

Instagram: @arnoldsouthamerica

Facebook: www.facebook.com/ arnoldsouthamerica/



Assessoria de Imprensa:

ZDL

Doro Jr. – MTb 13209 – dorojr@zdl.com.br – F: 11 984579723

Rafael De Marco – Mtb.: 27556 – rafael@zdl.com.br – Cel: 11 976022986

WhatsApp: 19 997912108

Site: www.zdl.com.br

Facebook: www.facebook.com/ ZDLSports

Instagram: www.instagram.com/ zdlsports